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حراك إيجابي يواجه تحديات

11/16/2024 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الحراك الإيجابي الذي يقوده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يمثل نموذجًا جديدًا في الإدارة الحكومية، يقوم على القرب من المواطن والاستماع المباشر لمطالبه من خلال زيارات ميدانية مكثفة، فهذه الخطوات تعكس رغبة حقيقية في تحسين الخدمات الحكومية وتقييم أدائها بشكل عملي بعيدًا عن التقارير النظرية. الأمر الأهم هو التمكين الاقتصادي وإعادة تنشيط القطاعات الراكدة وإيجاد حلول عملية واقعية تساهم في إعادة نشاط عدد من القطاعات، حيث تأتي القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان كجزء من إستراتيجية تحفيزية شاملة تهدف إلى إنعاش القطاعات الراكدة، حيث قرر مجلس الوزراء إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50 بالمائة من رسوم التسجيل، ليضاف إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100 بالمائة من رسوم التسجيل، لمن يشتري شقة لأول مرة. وتضمن القرار الآخر إعفاء الشقق السكنية من المسقفات بنسبة 50 بالمائة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان. وهذا القرار دفع جمعية البنوك لإطلاق مبادرة دعم مشتري الشقق "لأول مرة"، تلبي تطلعات المواطنين، وتساعدهم على تملك شققهم السكنية، كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن، حيث تبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، والذي يتضمن سعر فائدة ثابت يبلغ 4.99 % لأول 3 سنوات. هذه القرارات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطن وتسهيل امتلاك المسكن، وهو حق أساسي لكل فرد. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستنجح هذه الحوافز في إحداث أثر ملموس على المدى الطويل؟ أم أن هناك حاجة إلى سياسات أعمق تعالج جذور التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، مثل كلفة البناء المرتفعة وتنظيم سوق العقارات؟ الحكومة لم تكتفِ بهذا، بل أصدرت حزمة قرارات مالية تهدف إلى تخفيف الضغط على المكلفين وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، فإعفاء الغرامات الضريبية والجمركية، والسماح بالتسويات المالية حتى في الملفات التي تجاوزت مبالغها مليون دينار، يعكس نية واضحة لفتح صفحة جديدة مع المكلفين وتعزيز التحصيل المالي للخزينة بطريقة مرنة وعملية. وفي السياق ذاته، يمثل تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل خطوة تهدف إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الرقمي وخدمات المستقبل، وهذا القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يشجع الشركات على الاستثمار في الخدمات الموجهة للتصدير، مما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة. لكن التحديات التي تواجه رئيس الوزراء لا تتوقف عند حد الاقتصاد، بل تمتد إلى البعد السياسي والإداري، فمن جهة، يعاني عدد من الوزراء من ضعف القدرة على مواكبة حراك رئيس الوزراء الديناميكي، ما يجعل أداء بعض القطاعات يبدو وكأنه غير متأثر بهذا الزخم، وهذا يضع على عاتق الدكتور حسان مسؤولية مراجعة الأداء الحكومي وضمان أن يكون كل وزير قادرًا على تحقيق رؤية الحكومة بكفاءة، ومن جهة أخرى، سيواجه رئيس الوزراء ضغوطًا برلمانية تهدف لتحقيق مكاسب شعبوية قد تتعارض مع المصالح الاقتصادية طويلة المدى. في ظل هذا الحراك، يبقى السؤال الأبرز: كيف يمكن للحكومة الحفاظ على زخم هذه الجهود، دون أن تتعثر بفعل التحديات الداخلية والخارجية؟ فالمواطن يحتاج إلى رؤية أثر هذه السياسات بشكل ملموس في حياته اليومية، سواء من خلال انخفاض كلفة المعيشة، أو تحسين الخدمات، أو تعزيز فرص العمل.

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