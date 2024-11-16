عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونحن..! (4)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ننظر، نحن العرب، إلى الانتخابات الأميركية كحدَث شديد الأهمية بشكل خاص. لكنّ ما تجدر ملاحظته هو حقيقة أن أميركا– بين آخرين- تنظر إلى منطقتنا باهتمام شديد أيضًا. والاهتمام قد يكون، على رأي نتنياهو، "نعمة أو نقمة". وكان نصيبنا منه النقمة مجسدة؛ لأن لدينا ما يطمع فيه الآخرون: عُقد طرق التجارة البرية والبحرية في العالم، ومخزون مهم من الطاقة في العالم، ولأننا مجتمعات استهلاكية ريعية، لديها في المجموع الكثير من النقود التي ننفقها في شراء سلع العالم المنتج- وأثمنها الأسلحة- ونشغل بها المصانع المدنية والمجمّعات الصناعية العسكرية.
حتى تتعامل مع كيان يهمك التعامل معه، إما أن تخطب ودّه إذا كان ندّا، وإما أن تُخضِعه وتُتبعَه لتستغله إذا كان قابلًا للاتباع. وفي الحقيقة، تتنافس القوى العالمية على إيجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، بعضها بالتخويف بالقوة العسكرية وشراء الذمم، مثل أميركا والغرب، وبعضها بالقوة الناعمة، بالعلاقات التجارية- والعسكرية حيث أمكن- على أساس المصالح المشتركة، مثل روسيا والصين.
كان ينبغي أن تصيبنا هذه الأهمية بالشعور بالأهمية، الذي ينعكس في الشخصية والكرامة. نظريًا، لا ينقصنا شيء لنكون القوة الأعظم في الإقليم على الأقل- إذا لم ننافس بقوة على مستوى التكتلات والقوى العالمية. يمكن لأهمية إقليمنا وموارده أن تعطيه كلمةً ويَدًا– فقط لو توفرت الروح الوطنية الحقيقية والحرص على مصالح الشعوب لدى اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
حتى أميركا نفسها تعطي الشرق الأوسط أهمية أعلى من "التمحور نحو الصين". إنها تسحب جزءًا مهمًا من أساطيلها في بحر الصين لتنشرها في الشرق الأوسط، على حساب كشف تلك الأساطيل. وهي تتماهى إلى حد المخاطرة بسمعتها الدولية مع شرطي الإبادة الجماعية الضامن لهيمنتها في الشرق الأوسط، وتبدو مستعدة لدفع الثمن بافتضاح نفاقها بشأن القيم والمُثل و"النظام المبني على القواعد". وكما هو واضح، لا تسمح أهمية منطقتنا لأميركا بالتفرغ للصين إلا بعد "تأمين" الشرق الأوسط و"استقراره"، بمعنى الاطمئنان إلى إخضاعه بالكامل لسيطرة وكيلها على الإقليم بشرط شطب القضية الفلسطينية.
بدلاً من التطلع إلى تحول في الموقف الأميركي بناءً على هوية الرئيس الأميركي القادم، مع أن السياسة الأميركية تجاهنا مجرد تنويعات على الشيء نفسه، كان ينبغي أن تركز الدول العربية على تطوير إستراتيجيات وتحالفات بديلة تجعل الولايات المتحدة تحسب لها حسابًا وتتخذ موقفًا أكثر عدلًا وتوازنًا تجاه القضايا العربية. بتبني موقف استباقي يتوخى المصلحة الإستراتيجية، كان يمكن للعالم العربي أن يُملي أولوياته ويحمي مصالحه، بغض النظر عمّن يتولى الرئاسة في البيت الأبيض. ويبدأ كل شيء من جعل الولايات المتحدة تدفع ثمنًا لقاء التمسك بالانحياز إلى الكيان وتخشى خسارة الشرق الأوسط كله.
الذي يملك المال يمكن أن يملك كل شيء، لأنه يستطيع أن يشتري به القوة– السلاح، وتصنيع أشيائه، وحتى استئجار العقول والجيوش إذا عانى من نقص الرجال. ولو أرادت الدول العربية أن تتعامل كأمّة، ككتلة، كأيّ كيان له قيمة يمكن البناء عليها، وتتحرر من الخضوع وتدافع عن مصالحها، لبدأت بتبني موقف موحّد يستند إلى أولوياتها الإقليمية، وخصوصاً ما يتعلق بتأثير الكيان الصهيوني وأدواره الهدامة. وحتى تضع نفسها في موقف استقلال عربي حقيقي، كان يمكن– بل ويجب- أن تعمل على مجموعة من الإجراءات التي ليست مستحيلة– إلا بقدر عدم الرغبة في العمل عليها.
ينبغي أن تتخلى الدول العربية عن فكرة نجاة كل قُطر وحده، وأن ترى المصلحة المؤكدة في تعزيز الوحدة الإقليمية بالبناء على العوامل المشتركة المتوفرة أكثر من أي كتلة أخرى في العالم، والتي تسهل الاندماج بطريقة مثالية في كتلة منسجمة ومؤثرة. ويمكن البدء من تفعيل المؤسسات العربية، مثل جامعة الدول العربية بعد إصلاحها، لتكون منصة للتعبير عن سياسة موحدة وتخوض المفاوضات الجماعية نيابة عن الجميع ولمصلحة الجميع مع كل الآخرين. وينبغي أن يزيد العمل العربي الموحّد من كلفة التدخل الأجنبي في العالم العربي، ويوفر أساسا قويا لمعالجة القضايا المشتركة، بما في ذلك قضية الكيان الصهيوني كطامع أجنبي في النفوذ.
يمكن أيضًا أن تستثمر الدول العربية في المناخ الدولي الواعد بتنوع الأقطاب لتنويع تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية وغير الاقتصادية. من المعروف أن إحدى الأدوات الرئيسة التي تمارس بها الولايات المتحدة نفوذها على الدول العربية هي الاعتماد الاقتصادي، وكأنّ الله لم يخلق غيرها. من خلال تنويع الشراكات الاقتصادية مع الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، يمكن للدول العربية تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. ومن شأن الاستقلال الاقتصادي المتزايد أن يتيح للدول العربية اتخاذ مواقف سياسية تنسجم مع قيمها ومصالحها بلا خوف من العقوبات أو التهديد بقطع المساعدات.
ومن الضروري أن تستثمر الدول العربية أيضًا في التعاون العسكري والأمني الإقليمي. وسوف يقلل هذا التعاون من الاعتماد على الولايات المتحدة، ويخلق إطارًا أمنيًا أكثر اعتماداً على الذات. ويمكن لمبادرات الدفاع المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول العربية أن تعزز الأمن الإقليمي، وتوفر توازناً مضاداً للتحالف الأميركي-الصهيوني، وأيّ قوى منافسة متصورة في الإقليم. سوف يساعد هذا التعاون على ردع التهديدات الخارجية والداخلية، ويمنح الدول العربية صوتاً أكبر في شؤون أمن إقليمها.
عندما تتحدث الدول العربية عن تنافس مع إيران، بغض النظر عن وجاهة تضخيم هذا التنافس، فإن ما تحشد عليه إيران في العالم العربي هو بشكل أساسي الموقف من القضية الفلسطينية والهيمنة الغربية. وكان الأولى أن تحشد الدول العربية على القضية الفلسطينية التي لا شك في أهميتها بالنسبة للشعوب العربية، وفي كونها محورية في الهوية العربية والاستقرار الإقليمي. من خلال إعادة الالتزام بهذه القضية، تستطيع الدول العربية إرسال رسالة قوية لكل من الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة، وبقية دول العالم.
تستطيع الدول العربية أن تعزل الكيان الصهيوني الذي يستحق العزل، والتقويض، بقطع كل شكل من أشكال العلاقة، وإلغاء أي تفاهمات، وحرمانه من التحرك في المنطقة أو استخدام أجوائها. وأبعد من ذلك، لا يمكن تصور سبب يمنع الدول العربية من مقاطعة كل من يقدم الدعم للكيان الصهيوني، والولايات المتحدة في المقدمة. يمكن سحب السفراء وطرد السفراء، وقطع العلاقات التجارية والمالية، وطلب سحب أي قوات أجنبية من الأراضي والمياه العربية، والتهديد بالانسحاب من الهيئات الدولية التي تعمل بوضوح لصالح الكيان وضد العرب، وإزالة أي تسهيلات لعمل القوى المعادية في الإقليم. وفي الواقع، يمكن للعرب أن يشتروا أسلحتهم وسلعهم من مئات البدائل التي سترحب بنقودهم. بل يمكنهم تصنيع أسلحتهم وبضائعم بشراء التكنولوجيا واستئجار العقول. ولن تستطيع أي دولة مفردة أن تجرؤ على مثل هذه الإجراءات، لكن العرب مجتمعين يستطيعون وستستقوي كل دولة بالمجموع وعون الأشقاء بدل بيع نفسها للغرباء.
ينبغي للدول العربية الاستثمار في التأثير الثقافي والإعلامي. ولكي تواجه التأثير الكبير للسرديات الأميركية والصهيونية، يجب أن تستثمر في وسائل الإعلام والمشاريع الثقافية التي تعزز التاريخ والقيم والمنظور العربي. ومن خلال تعزيز السرديات التي تعكس الأولويات والحقائق الإقليمية، يمكنها مكافحة الهيمنة الثقافية التي يفرضها الغرب. ويمكن للإعلام العربي أن يلعب دوراً أساسياً في تشكيل الرأي العام، وتثقيف المواطنين حول القضايا الإقليمية، وتعزيز التضامن.
ليس التحرر من الهيمنة الأميركية، والتخلص بالضرورة من ثكنتها في المنطقة، مجرد ضرورة سياسية، بل هو الخطوة التي لا بديل عنها لتكوين منطقة مزدهرة وآمنة تضع مصالح شعوبها في المقام الأول. كانت تبعية المصالح العربية للأجندات الأميركية والصهيونية ضارة باستقرار المنطقة وتقدمها. ولدى الدول العربية كل إمكانية ممكنة لتعزيز الوحدة والتأكيد على الوكالة الذاتية ورفض الخضوع واستعادة مكانتها في عالم يحترم سيادتها وقيمها.
لا تحتاج الدول العربية إلى معاهدات دفاع مشترك مع أميركا– والكيان الصهيوني- بذريعة حماية نفسها من قوى لا يجدر أن تخيف في أي وضع طبيعي أمّة كالعرب. إنها تحتاج إلى معاهدة دفاع عربي مشترك فحسب، التي شرطها الوحيد هو الإرادة. و"شينغن" عربي وكتلة اقتصادية عربية. ولمَ لا؟ ستكون فرحة منتظرة ومستحقة للشعوب العربية، ونكسة لكل طامع في الهيمنة على الإقليم، والخطوة الأولى نحو شرق أوسط مزدهر. وإذا أرادت أميركا أو غيرها زيارة إقليمنا، فكضيوف يحترمون كرامة وقيم أهل البيت ويلتزمون بقوانينه.
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