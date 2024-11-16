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عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ونحن..! (4)

11/16/2024 2:37:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ننظر، نحن العرب، إلى الانتخابات الأميركية كحدَث شديد الأهمية بشكل خاص. لكنّ ما تجدر ملاحظته هو حقيقة أن أميركا– بين آخرين- تنظر إلى منطقتنا باهتمام شديد أيضًا. والاهتمام قد يكون، على رأي نتنياهو، "نعمة أو نقمة". وكان نصيبنا منه النقمة مجسدة؛ لأن لدينا ما يطمع فيه الآخرون: عُقد طرق التجارة البرية والبحرية في العالم، ومخزون مهم من الطاقة في العالم، ولأننا مجتمعات استهلاكية ريعية، لديها في المجموع الكثير من النقود التي ننفقها في شراء سلع العالم المنتج- وأثمنها الأسلحة- ونشغل بها المصانع المدنية والمجمّعات الصناعية العسكرية.
حتى تتعامل مع كيان يهمك التعامل معه، إما أن تخطب ودّه إذا كان ندّا، وإما أن تُخضِعه وتُتبعَه لتستغله إذا كان قابلًا للاتباع. وفي الحقيقة، تتنافس القوى العالمية على إيجاد موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، بعضها بالتخويف بالقوة العسكرية وشراء الذمم، مثل أميركا والغرب، وبعضها بالقوة الناعمة، بالعلاقات التجارية- والعسكرية حيث أمكن- على أساس المصالح المشتركة، مثل روسيا والصين.
كان ينبغي أن تصيبنا هذه الأهمية بالشعور بالأهمية، الذي ينعكس في الشخصية والكرامة. نظريًا، لا ينقصنا شيء لنكون القوة الأعظم في الإقليم على الأقل- إذا لم ننافس بقوة على مستوى التكتلات والقوى العالمية. يمكن لأهمية إقليمنا وموارده أن تعطيه كلمةً ويَدًا– فقط لو توفرت الروح الوطنية الحقيقية والحرص على مصالح الشعوب لدى اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
حتى أميركا نفسها تعطي الشرق الأوسط أهمية أعلى من "التمحور نحو الصين". إنها تسحب جزءًا مهمًا من أساطيلها في بحر الصين لتنشرها في الشرق الأوسط، على حساب كشف تلك الأساطيل. وهي تتماهى إلى حد المخاطرة بسمعتها الدولية مع شرطي الإبادة الجماعية الضامن لهيمنتها في الشرق الأوسط، وتبدو مستعدة لدفع الثمن بافتضاح نفاقها بشأن القيم والمُثل و"النظام المبني على القواعد". وكما هو واضح، لا تسمح أهمية منطقتنا لأميركا بالتفرغ للصين إلا بعد "تأمين" الشرق الأوسط و"استقراره"، بمعنى الاطمئنان إلى إخضاعه بالكامل لسيطرة وكيلها على الإقليم بشرط شطب القضية الفلسطينية.
بدلاً من التطلع إلى تحول في الموقف الأميركي بناءً على هوية الرئيس الأميركي القادم، مع أن السياسة الأميركية تجاهنا مجرد تنويعات على الشيء نفسه، كان ينبغي أن تركز الدول العربية على تطوير إستراتيجيات وتحالفات بديلة تجعل الولايات المتحدة تحسب لها حسابًا وتتخذ موقفًا أكثر عدلًا وتوازنًا تجاه القضايا العربية. بتبني موقف استباقي يتوخى المصلحة الإستراتيجية، كان يمكن للعالم العربي أن يُملي أولوياته ويحمي مصالحه، بغض النظر عمّن يتولى الرئاسة في البيت الأبيض. ويبدأ كل شيء من جعل الولايات المتحدة تدفع ثمنًا لقاء التمسك بالانحياز إلى الكيان وتخشى خسارة الشرق الأوسط كله.
الذي يملك المال يمكن أن يملك كل شيء، لأنه يستطيع أن يشتري به القوة– السلاح، وتصنيع أشيائه، وحتى استئجار العقول والجيوش إذا عانى من نقص الرجال. ولو أرادت الدول العربية أن تتعامل كأمّة، ككتلة، كأيّ كيان له قيمة يمكن البناء عليها، وتتحرر من الخضوع وتدافع عن مصالحها، لبدأت بتبني موقف موحّد يستند إلى أولوياتها الإقليمية، وخصوصاً ما يتعلق بتأثير الكيان الصهيوني وأدواره الهدامة. وحتى تضع نفسها في موقف استقلال عربي حقيقي، كان يمكن– بل ويجب- أن تعمل على مجموعة من الإجراءات التي ليست مستحيلة– إلا بقدر عدم الرغبة في العمل عليها.
ينبغي أن تتخلى الدول العربية عن فكرة نجاة كل قُطر وحده، وأن ترى المصلحة المؤكدة في تعزيز الوحدة الإقليمية بالبناء على العوامل المشتركة المتوفرة أكثر من أي كتلة أخرى في العالم، والتي تسهل الاندماج بطريقة مثالية في كتلة منسجمة ومؤثرة. ويمكن البدء من تفعيل المؤسسات العربية، مثل جامعة الدول العربية بعد إصلاحها، لتكون منصة للتعبير عن سياسة موحدة وتخوض المفاوضات الجماعية نيابة عن الجميع ولمصلحة الجميع مع كل الآخرين. وينبغي أن يزيد العمل العربي الموحّد من كلفة التدخل الأجنبي في العالم العربي، ويوفر أساسا قويا لمعالجة القضايا المشتركة، بما في ذلك قضية الكيان الصهيوني كطامع أجنبي في النفوذ.
يمكن أيضًا أن تستثمر الدول العربية في المناخ الدولي الواعد بتنوع الأقطاب لتنويع تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية وغير الاقتصادية. من المعروف أن إحدى الأدوات الرئيسة التي تمارس بها الولايات المتحدة نفوذها على الدول العربية هي الاعتماد الاقتصادي، وكأنّ الله لم يخلق غيرها. من خلال تنويع الشراكات الاقتصادية مع الاقتصادات الصاعدة في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، يمكن للدول العربية تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. ومن شأن الاستقلال الاقتصادي المتزايد أن يتيح للدول العربية اتخاذ مواقف سياسية تنسجم مع قيمها ومصالحها بلا خوف من العقوبات أو التهديد بقطع المساعدات.
ومن الضروري أن تستثمر الدول العربية أيضًا في التعاون العسكري والأمني الإقليمي. وسوف يقلل هذا التعاون من الاعتماد على الولايات المتحدة، ويخلق إطارًا أمنيًا أكثر اعتماداً على الذات. ويمكن لمبادرات الدفاع المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول العربية أن تعزز الأمن الإقليمي، وتوفر توازناً مضاداً للتحالف الأميركي-الصهيوني، وأيّ قوى منافسة متصورة في الإقليم. سوف يساعد هذا التعاون على ردع التهديدات الخارجية والداخلية، ويمنح الدول العربية صوتاً أكبر في شؤون أمن إقليمها.
عندما تتحدث الدول العربية عن تنافس مع إيران، بغض النظر عن وجاهة تضخيم هذا التنافس، فإن ما تحشد عليه إيران في العالم العربي هو بشكل أساسي الموقف من القضية الفلسطينية والهيمنة الغربية. وكان الأولى أن تحشد الدول العربية على القضية الفلسطينية التي لا شك في أهميتها بالنسبة للشعوب العربية، وفي كونها محورية في الهوية العربية والاستقرار الإقليمي. من خلال إعادة الالتزام بهذه القضية، تستطيع الدول العربية إرسال رسالة قوية لكل من الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة، وبقية دول العالم.
تستطيع الدول العربية أن تعزل الكيان الصهيوني الذي يستحق العزل، والتقويض، بقطع كل شكل من أشكال العلاقة، وإلغاء أي تفاهمات، وحرمانه من التحرك في المنطقة أو استخدام أجوائها. وأبعد من ذلك، لا يمكن تصور سبب يمنع الدول العربية من مقاطعة كل من يقدم الدعم للكيان الصهيوني، والولايات المتحدة في المقدمة. يمكن سحب السفراء وطرد السفراء، وقطع العلاقات التجارية والمالية، وطلب سحب أي قوات أجنبية من الأراضي والمياه العربية، والتهديد بالانسحاب من الهيئات الدولية التي تعمل بوضوح لصالح الكيان وضد العرب، وإزالة أي تسهيلات لعمل القوى المعادية في الإقليم. وفي الواقع، يمكن للعرب أن يشتروا أسلحتهم وسلعهم من مئات البدائل التي سترحب بنقودهم. بل يمكنهم تصنيع أسلحتهم وبضائعم بشراء التكنولوجيا واستئجار العقول. ولن تستطيع أي دولة مفردة أن تجرؤ على مثل هذه الإجراءات، لكن العرب مجتمعين يستطيعون وستستقوي كل دولة بالمجموع وعون الأشقاء بدل بيع نفسها للغرباء.
ينبغي للدول العربية الاستثمار في التأثير الثقافي والإعلامي. ولكي تواجه التأثير الكبير للسرديات الأميركية والصهيونية، يجب أن تستثمر في وسائل الإعلام والمشاريع الثقافية التي تعزز التاريخ والقيم والمنظور العربي. ومن خلال تعزيز السرديات التي تعكس الأولويات والحقائق الإقليمية، يمكنها مكافحة الهيمنة الثقافية التي يفرضها الغرب. ويمكن للإعلام العربي أن يلعب دوراً أساسياً في تشكيل الرأي العام، وتثقيف المواطنين حول القضايا الإقليمية، وتعزيز التضامن.
ليس التحرر من الهيمنة الأميركية، والتخلص بالضرورة من ثكنتها في المنطقة، مجرد ضرورة سياسية، بل هو الخطوة التي لا بديل عنها لتكوين منطقة مزدهرة وآمنة تضع مصالح شعوبها في المقام الأول. كانت تبعية المصالح العربية للأجندات الأميركية والصهيونية ضارة باستقرار المنطقة وتقدمها. ولدى الدول العربية كل إمكانية ممكنة لتعزيز الوحدة والتأكيد على الوكالة الذاتية ورفض الخضوع واستعادة مكانتها في عالم يحترم سيادتها وقيمها.
لا تحتاج الدول العربية إلى معاهدات دفاع مشترك مع أميركا– والكيان الصهيوني- بذريعة حماية نفسها من قوى لا يجدر أن تخيف في أي وضع طبيعي أمّة كالعرب. إنها تحتاج إلى معاهدة دفاع عربي مشترك فحسب، التي شرطها الوحيد هو الإرادة. و"شينغن" عربي وكتلة اقتصادية عربية. ولمَ لا؟ ستكون فرحة منتظرة ومستحقة للشعوب العربية، ونكسة لكل طامع في الهيمنة على الإقليم، والخطوة الأولى نحو شرق أوسط مزدهر. وإذا أرادت أميركا أو غيرها زيارة إقليمنا، فكضيوف يحترمون كرامة وقيم أهل البيت ويلتزمون بقوانينه.

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