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إضراب المعلمين وأنانية الأطباء.. ما الفرق؟

11/16/2024 2:36:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يعيدني تأكيد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي بأن النقابة عممت على الأطباء بمعالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا وإعطاء المريض فاتورة لغايات مراجعة شركات التأمين، إلى العام 2019 عندما عمدت نقابة المعلمين إلى تنفيذ اضراب شارك فيه أكثر من 80 ألف معلم ومعلمة من مختلف المحافظات، من أجل علاوة 50 % على رواتبهم الأساسية.
حينها قلنا إن من حق المعلمين المطالبة بزيادة سنوية، لكننا، بالتأكيد، عارضنا الأسلوب العبثي الذي استخدمته النقابة من أجل تحقيق أهدافها، والذي تمثل في استغلال أبنائنا الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم، من أجل مكاسب خاصة.
اليوم، تمارس نقابة الأطباء العبثية ذاتها على حساب المواطن، فبقرارها تطبيق لائحة الأجور الجديدة، حرمت المحتاجين للعلاج من حقهم في تلقيه إلا إذا دفعوا قيمة علاجهم نقدا، ومن ثم عليهم ملاحقة شركات التأمين لاستعادة أموالهم. هي غير معنية إن كان المريض لا يملك مالا ليقدمه نقدا للأطباء، فكل ما يهمها أن تدفع بلائحة الأجور الجديدة إلى السريان، وتثبت ما يمكن أن تسميه "وضعا قائما" يصعب تغييره.. إنها معركة جديدة تدور بين الشركات التي وضعت تسعيرة تستشعر بها وضع المواطن وترأف به، وتتفوق إنسانيا على تلك التي تطبقها نقابة الأطباء اليوم.
النقابة يبدو أنها عازمة على تنفيذ قرارها مهما بلغ حجم التصعيد أو الكلف، فهي لم تتردد أمس في تحويل أحد أعضائها، ويشغل منصب مدير إحدى المستشفيات الخاصة، إلى مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته قرار الأجور، ما يعني أنها تحارب أي طريقة يمكن للطبيب أن يكون فيها إنسانا، وتصر على التغول على الجميع.
تصريح النقيب بأن الأطباء سيعالجون، بالمجان، المرضى الذين لا يحملون أموالا، لا يكفي لإظهار "الرأفة الزائفة"، فهذا الأمر استثناء للقاعدة التي وضعتها النقابة، والأردني لن يتسول لتتم معالجته بالمجان، فهذه الخدمة يدفع ثمنها شهريا ولن تكون منّة من أحد. لا يجوز العبث بالأردني وبكرامته، وحشره في زاوية أن يتفضل عليه الأطباء بالعلاج المجاني. إنه أمر معيب بحق أبناء هذا الوطن، ومن المعيب أيضا أن يتم طرحه على هذا الشكل الفج من قبل النقابة.
الأردنيون اليوم أمام كارثة حقيقية تقترب منهم، وهم واقعون بين فكي كماشة نقابة الأطباء وتخاذل الحكومة التي وافقت على مثل هذه اللائحة من دون أن تدرك آثارها المترتبة عليها، وأهمها أن الموظف سيدفع ثمن هذا الرفع، سواء كان مشاركا في شركات التأمين، أو صناديق التأمين الخاصة بالشركات، كما ستزيد هذه اللائحة من العبء المالي على المؤسسات والشركات، والذي سينعكس على جودة الرعاية الطبية والصحية التي سيتلقاها المريض.
لكن الأضرار لن تقف عند هذا الحد، فمثل هذه اللائحة ستعود بضرر كبير على خزينة الدولة التي سيلجأ إليها الناس من أجل الحصول على إعفاءات طبية، بسبب عدم قدرتهم على الاشتراك في شركات التأمين والحصول على رعاية طبية، وهو أمر غائب عن تفكير وزارة الصحة التي سمحت للأمور بالوصول إلى هذا الحد.
نقابة الأطباء تتفرد اليوم باللعب في مساحة اغتصبتها عنوة، بعد أن أقرت منفردة لائحة الأجور، وأوجدت مسبقا العقد الموحد الذي بموجبه تتحكم بشركات التأمين، ولها صلاحية رفع اللائحة في أي وقت تشاء، ما يمثل مهزلة لا أحد يفهم كيف تسمح بها الحكومة، وكيف أنها، حتى الآن، تقف متفرجة على مواطن غير قادر على تلقي خدمة العلاج إلا إذا دفع ثمن ذلك نقدا، وكأن الأمر لا يعنيها من قريب أو من بعيد!

MENAFN16112024000072011014ID1108893131

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