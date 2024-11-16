اليرموك تُسجل براءة اختراع لتركيبات صيدلانية لعلاج مرض السرطان

سجل فريق بحثي من كلية العلوم لجامعة اليرموك، براءة اختراع لتركيبات صيدلانية واعدة لعلاج مرض السرطان، لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية.



ورأس الفريق، الدكتور شحادة مزيد وضم في عضويته الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، إضافة إلى الدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.



وتمكن الفريق من تسجيل براءة اختراع بعنوان "تركيبات صيدلانية مشتقة من "البينزاوكزازيباين" لعلاج مرض السرطان.



وقال مزيد، إن براءة الاختراع تتضمن مركبات حلقية غير متجانسة، أظهرت فاعلية عالية في مقاومة بعض الأورام السرطانية، كما تتضمن تحضير هذه التركيبات وطريقة علاجها للسرطان عن طريق إعطاء كمية فعالة للعلاج.



وأضاف أن الفريق البحثي يواصل جهوده لتطوير هذه التركيبات الصيدلانية بما يضمن نتائج دقيقة وفعالة.



وبين أن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة لتطوير الصناعات الدوائية والبحث العلمي التطبيقي، ويعكس الجهود البحثية النوعية في جامعة اليرموك، وما تقدمه من دعم ورعاية لباحثيها لإنتاج وتقديم مخرجات بحثية ابتكارية تسهم في تعزيز سمعة الجامعة ومكانتها عالميا.

