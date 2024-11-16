اليرموك تُسجل براءة اختراع لتركيبات صيدلانية لعلاج مرض السرطان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل فريق بحثي من كلية العلوم لجامعة اليرموك، براءة اختراع لتركيبات صيدلانية واعدة لعلاج مرض السرطان، لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية.
ورأس الفريق، الدكتور شحادة مزيد وضم في عضويته الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، إضافة إلى الدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.
وتمكن الفريق من تسجيل براءة اختراع بعنوان "تركيبات صيدلانية مشتقة من "البينزاوكزازيباين" لعلاج مرض السرطان.
وقال مزيد، إن براءة الاختراع تتضمن مركبات حلقية غير متجانسة، أظهرت فاعلية عالية في مقاومة بعض الأورام السرطانية، كما تتضمن تحضير هذه التركيبات وطريقة علاجها للسرطان عن طريق إعطاء كمية فعالة للعلاج.
وأضاف أن الفريق البحثي يواصل جهوده لتطوير هذه التركيبات الصيدلانية بما يضمن نتائج دقيقة وفعالة.
وبين أن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة لتطوير الصناعات الدوائية والبحث العلمي التطبيقي، ويعكس الجهود البحثية النوعية في جامعة اليرموك، وما تقدمه من دعم ورعاية لباحثيها لإنتاج وتقديم مخرجات بحثية ابتكارية تسهم في تعزيز سمعة الجامعة ومكانتها عالميا.
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