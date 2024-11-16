Saturday, 16 November 2024 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليرموك تُسجل براءة اختراع لتركيبات صيدلانية لعلاج مرض السرطان

11/16/2024 2:35:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

سجل فريق بحثي من كلية العلوم لجامعة اليرموك، براءة اختراع لتركيبات صيدلانية واعدة لعلاج مرض السرطان، لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية.


ورأس الفريق، الدكتور شحادة مزيد وضم في عضويته الدكتور خالد أبو خضره من قسم العلوم الحياتية، والباحثة هدى السعدي، إضافة إلى الدكتور فراس العوادي والدكتور أريج عساف من الجامعة الأردنية.


وتمكن الفريق من تسجيل براءة اختراع بعنوان "تركيبات صيدلانية مشتقة من "البينزاوكزازيباين" لعلاج مرض السرطان.


وقال مزيد، إن براءة الاختراع تتضمن مركبات حلقية غير متجانسة، أظهرت فاعلية عالية في مقاومة بعض الأورام السرطانية، كما تتضمن تحضير هذه التركيبات وطريقة علاجها للسرطان عن طريق إعطاء كمية فعالة للعلاج.


وأضاف أن الفريق البحثي يواصل جهوده لتطوير هذه التركيبات الصيدلانية بما يضمن نتائج دقيقة وفعالة.


وبين أن هذا الإنجاز له أهمية كبيرة لتطوير الصناعات الدوائية والبحث العلمي التطبيقي، ويعكس الجهود البحثية النوعية في جامعة اليرموك، وما تقدمه من دعم ورعاية لباحثيها لإنتاج وتقديم مخرجات بحثية ابتكارية تسهم في تعزيز سمعة الجامعة ومكانتها عالميا.


MENAFN16112024000072011014ID1108893130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث