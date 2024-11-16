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الأشغال والمياه تستحوذان على حصة الأسد من موازنة محافظة إربد

11/16/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد - استحوذ قطاعا الأشغال والمياه والري، على حصة الأسد من موازنة محافظة اربد البالغة 13 مليونا و700 ألفا، بواقع 3.319 مليون للأشغال و3 ملايين للمياه، بينما لم ترصد أي مبالغ مالية لقطاعات النقل والبيئة والسياحة للعام المقبل.
وتوزعت الموازنة على قطاعات: الأشغال العامة بواقع 3.319 مليون دينار، والمياه والري 3 ملايين، والصحة 1.4 مليون، والأوقاف 978 ألفًا، والزراعة 784 ألفًا، والتربية 561 ألفًا، والتعليم العالي 540 ألفًا، والداخلية 320 ألفًا، والعدل 250 ألفًا، والشباب 231 ألفًا، والتنمية الاجتماعية 165 ألفًا، والآثار 95 ألفًا، والشؤون الفلسطينية 67 ألف دينار، والصندوق الأردني الهاشمي 67 ألفًا، والتدريب المهني 50 ألفًا، والثقافة 23 ألف دينار.
وبالرغم من حاجة محافظة اربد لمشاريع تتعلق بالقطاع السياحي، إلا أنه لم يجر رصد أي مبالغ مالية لهذا القطاع الحيوي، بالرغم من مطالبات المجتمع المحلي باستغلال المواقع السياحية في لواء الكورة وألوية أخرى، من أجل تنمية المحافظة، لتكون نقطة جذب سياحي للسياح العرب والأجانب.
وقال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الأردنية الدكتور أحمد جبر الشريدة، إن هناك مشاريع متعثرة في لواء الكورة وأخرى لم تستكمل العمل بها، بالرغم من وجود الدراسات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المشاريع ولغاية الآن وبعد مضي أكثر من 5 سنوات لم يستكمل العمل بهذه المشاريع.
وأشار إلى أن مشروع تطوير وادي الريان الذي تم إنجاز الدراسات بقيمة 50 ألف دينار واستملاك ما يقارب الـ5 دونمات لغايات إنشاء مركز للزوار وبنية تحتية، وأكشاكا للاستثمار ومرافق ودورات صحية، ومواقف للحافلات السياحية والمركبات الصغيرة ومناطق للتنزه وألعابا متنوعة بكلفة تصل لـ600 ألف دينار.
أما المشروع الآخر، فهو ترميم وتطوير مغارة برقش الأثرية المغلقة منذ أكثر من 6 سنوات إثر إقدام مجهولين على إشعال النار بداخلها ما ألحق أضرارا اعتبرت حينها بـ"الجسيمة" طالت محتوياتها.
وقال إن عدم تخصيص مبالغ مالية لقطاع السياحة في اللواء من أجل إعادة ترميم الحديقة سيبقيها مغلقة لسنوات إضافية، بالرغم من أن المغارة كانت في السابق، تشكل نقطة جذب سياحية يرتادها السياح من جميع مناطق الأردن والعرب والأجانب.
وأكد الشريدة أن المشاريع في لواء الكورة بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة يتطلب من الحكومة تخصيصها من المشاريع الرأسمالية وليس من موازنة مجلس المحافظة التي هي بالأصل قليلة ولا تكفي القطاعات الأخرى ولا تكفي لواء واحدا في ظل حاجة المحافظة للعديد من المشاريع التي من شأنها تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال عضو مجلس محافظة إربد عن لواء الكورة وصفي بني حمد إنه تم استثناء قطاع السياحة من المشاريع للعام المقبل لعدم تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لقطاع السياحة ولم ينفذ منها أي شيء، مما اضطر المجلس لعمل مناقلات وتحويلها إلى قطاعات أخرى.
وأشار إلى أنه تم رصد خلال السنوات الماضية أكثر من 100 ألف دينار من أجل تطوير مغارة برقش وتم إنفاق المبلغ كاملا ولكن الزائر للمنطقة لم ير أي تغيير جوهري وبقيت المغارة مغلقة ولا يتم فتحها إلا بأوقات قليلة، مما تتطلب الأمر إلى عدم تخصيص أي مبالغ مالية للمغارة لهذا العام.
ولفت إلى موازنة لواء الكورة للعام المقبل بلغت مليون دينار جلها سيذهب إلى قطاع المياه والأشغال والتربية، مؤكدا أن اللواء بحاجة إلى عشرات الملايين من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية للمواطنين وتطوير المدارس والمراكز الصحية وغيرها من المشاريع.
بدورها، قالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس المحافظة ليلاس دلقموني أن عدم تخصيص موازنات لثلاثة قطاعات سببها تقاعس بعضهم في تنفيذ مشاريع رصدت في الموازنات الأعوام الماضية، مما تسبب بإرجاع تلك الأموال للموازنة العامة، وآخرون لم يتقدموا بأي مشاريع تخص قطاعاتهم.
وأشارت إلى أن مجلس المحافظة يعطي الأولويات في تنفيذ المشاريع الملحة التي تخدم المواطنين في مناطقهم، لافته إلى أن المجلس حريص على تنفيذ كافة المشاريع التي يتم طرحها في الموازنة حتى لا يتم إرجاعها إلى الموازنة العامة وخصوصا وأن موازنة المجلس ضئيلة.
واكتشفت المغارة عام 1995 ويقدر عمرها بـ4 ملايين عام وتقع وسط غابات برقش وهي تشكيل جيولوجي طبيعي ولم يتدخل الإنسان بها، وتضم صواعد ونوازل صخرية التي تشكلت دون تدخل ودهاليز وسراديب وتجاويف طبيعية ساحرة تمتد إلى مساحات واسعة في المغارة التي تزيد مساحتها عن أربعة دونمات.
وتقع مغارة برقش في الجزء الجنوبي الشرقي من لواء الكورة – محافظة إربد – وترتفع حوالي 830م عن سطح البحر، وهي عبارة عن مغارة كلسية/ جيرية طبيعية (NaturalLimestone Cave).
وتبلغ مساحتها المنظورة حوالي 4 كلم 2، في حين يبلغ العمر الافتراضي لها حوالي 4 ملايين عام، وتتكون المغارة من تجويف طبيعي عبارة عن عدد من المغاور والكهوف الصغيرة والمتوسطة والدهاليز والأقبية والسراديب المتصلة ببعضها البعض والممرات والباحات والمعابر، والمشاهد الجيولوجية الفريد والنادرة داخل المغارة مخاريط من أعمدة الصواعد المتكونة في أرضيتها ومخاريط النوازل (الهوابط) المدلاة من سقفها على شكل أبواق أو محاقين أو صفائح أو رقائق.
كما يوجد بها ترسبات كلسية وأعمدة قرمزية غير منتظمة الشكل وأشباه تماثيل ومسلات ومخاريط بوقيه وتكوينات كلسية بديعة ولوحات جدارية طبيعية متدرجة في الألوان والأطياف ذات جمال طبيعي نادر.

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