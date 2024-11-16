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الكريمة: مواطنون ينظفون العبارات والأودية خشية الفيضانات.. ويطالبون بحلول جذرية لمشكلتهم

11/16/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- أقدم مواطنون في منطقة الكريمة بلواء الغور الشمالي على استغلال يوم عطلتهم الأسبوعية بالعمل على تنظيف العبارات الصندوقية في مناطق سكناهم، وفتح مجاري الأودية القريبة منها، خشية الفيضانات التي تهددهم في شتاء كل عام، ما تسبب لهم ولممتلكاتهم في فترات سابقة بخسائر، جعلتهم يجتمعون هذه المرة على القيام بمهمة، قال بعضهم، إنها ليست مهمتهم لأنهم لا يمتلكون خبرات في هذه المهام، بل هي من واجب الجهات الحكومية والمحلية المعنية.
وأشار بعض ممن التقتهم "الغد" إلى أن ما قاموا به، هو في جانب منه يؤشر إلى قصور الجهات المعنية التي لا تقوم بما هو موكل لها قبل كل شتاء في المنطقة كما يجب، مشيرين بهذا الصدد إلى أن مطالبهم بحمايتهم من الفيضانات شتاء، لا تلقى آذانا صاغية من الجهات المعنية.
وهذا بدوره دفعهم لأن يقوموا هم بهذا الدور، كما يقولون، ويستخدموا ما هو متوافر لهم من أدوات وإمكانيات، في ظل غياب أي خبرات لديهم في هذه الأعمال، لكنهم أقدموا عليها لغياب الجهات المعنية عن الاستجابة لنداءاتهم ومطالبهم بتنظيف العبارات الصندوقية في مناطقهم، داعين لإيجاد حلول جذرية لانجرافات سيول الأمطار التي تداهم بلدتهم في كل شتاء.
وأشاروا إلى أن معاناتهم من الفيضانات تربك حركة السير والمارة في المنطقة، وتسبب بوقوع حوادث عديدة، الى جانب مداهمة مياه الفيضانات بما تحمله من مخلفات إلى منازلهم ومتاجرهم، ما يتسبب لهم بخسائر مادية ومعنوية.
وقال العديد منهم في شكاواهم، إن السنوات الماضية شهدت تشكل سيول كثيرة داهمت منازلهم، وأغلقت طرقا فرعية ورئيسة، وأتلفت مزروعات، وبعضها أدى لإغلاق الطريق الدولي الذي يربط اللواء بالعاصمة ومحافظة إربد وقرى غرب إربد، ما يعيق حركة المرور والمواصلات ويربك المواطنين.
المواطن محمد ابداح قال، إن العديد من عبارات تصريف مياه الأمطار، تتعرض للإغلاق في كل شتاء؛ جراء انجرافات الأتربة والحجارة والمخلفات التي تسحبها معها، ولا تجد بعد ذلك من يقوم بتنظيفها وفتحها، وهو ما يضاعف المخاوف بين السكان من استمرار المشكلة دون علاج جذري لها، ما يتطلب إيجاد حلول تنهي هذه المشكلة، حماية لأرواح وممتلكات المواطنين. موكدا أن أهالي اللواء يعانون من ظروف مالية جدا صعبة، في ظل أوضاع اقتصادية هشة، إلى جانب انتشار الفقر والبطالة وقلة الأجور في الأعمال الزراعية.
وأشار محمد الرياحنة إلى أن أودية قريبة من التجمعات السكانية تتعرض في مواسم الشتاء عادة للانغلاق، ما يتسبب ببحيرات مياه فيضانية بأحجام متفاوتة، لكنها تبقى عرضة للفيضان، وتبقي منازلنا وطرقنا وأملاكنا تحت التهديد بالمداهمة، ما يعوق أعمالنا اليومية ويربكنا.
واشارت ام محمد الى ان مشكلة فيضان المياه في المنطقة سنويا، أمر لم يعد جديدا، والحديث فيه صار مضيعة للوقت، لأن لا أحد يهتم بهذه المنطقة التابعة لبلدية شرحبيل بن حسنة، مع أن المنطقة تشكل أهمية زراعية وتاريخية، ناهيك عن الأهمية الدينية، ما يتطلب من الجهات المعنية أن تنظر إلينا بعين الالتفات، فأهالي اللواء هم من الطبقة المسحوقة، ومجرد خسارة صغيرة لهم جراء الفيضان تعقد حياتهم، لأنه لا يمكن تعويضها في الوقت الحالي.
وأكدت أن دور وزارة التنمية الاجتماعية على نحو عند مداهمة المياه لمنازلهم، تقتصر على إيواء الأهالي في مدارس وأماكن غير مؤهلة أساسا للسكن، في ظل التقلبات الجوية التي تعيشها المنطقة خلال الشتاء، لذلك نأمل من البلدية وأي جهة معنية بمصير المواطنين، منحنا بعض الأهمية، وأن تهيئ لنا حلولا مقبولة، تحمينا وتحمي ممتلكاتنا، وتسهم بإيجاد حلول لهذه المشكلة المستمرة.
وقال عضو اللجنة اللامركزية بلواء الغور الشمالي عقاب العوادين، إن الحلول الجذرية لمشكلة الفيضانات المتكررة في كل موسم بالمنطقة، تتطلب إعادة مسارات الأودية بمحاذاة الجبال الشرقية إلى طبيعتها، عن طريق إزالة الاعتداءات السكنية على حرمها، ما يستدعي إجراءات قضائية بين سلطة وادي الأردن والمعتدين.
بدوره، قال رئيس بلدية شرحبيل، محمد المرايحة، إن البلدية قامت أخيراً بحملة لتنظيف الأودية، وفتح العبارات الصندوقية والأنبوبية في نطاق حدود مناطقها، استعداداً لفصل الشتاء، مبينا أن البلدية طرحت عطاء لإنشاء عبارات مياه جديدة للمناطق التي تعتبر من النقاط الساخنة في الشتاء، لافتاً إلى أن تلك العبارات، ستحد من سلبيات تشكل السيول وانجرافاتها من سلسلة الجبال المطلة على المنطقة.
يذكر بأن عدد سكان بلدية شرحبيل بن حسنة وصل إلى 70 ألف نسمة، وكبلدية فهي تضم مناطق سكنية عديدة، وتعتبر منطقة الكريمة المركز الرئيس لها، كمان أن اللواء يصنف من بين المناطق المناطق الأشدا فقرا.

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