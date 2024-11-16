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العسكر : مؤتمر الجودة منصة لتعزيز جودة مختلف القطاعات وفق أحدث التقنيات

11/16/2024 2:33:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للمطابقة والعمليات رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني التاسع للجودة المهندس سعود العسكر، أنّ المؤتمر يمثل منصة رائدة للتفاعل وتبادل الأفكار بين صناّع القرار والمهتمين بتحسين وتطوير جودة الخدمات في مختلف قطاعات الأعمال عبر أحدث التقنيات، كما يجسّد التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع المجالات، والحرص على التميّز الدائم في تطوير المواصفات والمطابقة والقياس، وتعزيز سلامة المنتجات، بما يدعم توجهات رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة والريادة في مختلف القطاعات.
وأضاف المهندس العسكر، أنّ التحضيرات للمؤتمر تجري وفق أعلى المعايير لضمان رحلة معرفية متميزة تثري المشاركين في المؤتمر الذي يحمل هذا العام شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة".
ويشارك في المؤتمر الذي يعقد برعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المواصفات السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في فندق الريتز كارلتون بالرياض خلال الفترة 17 - 19 نوفمبر الجاري؛ نخبة من الخبراء والمتحدثين من داخل المملكة وخارجها، ضمن برنامج علمي يتضمن 18 جلسة وورشة عمل متخصصة.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر: "نتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تحقيق مخرجات عملية تسهم في تعزيز قدرات المنشآت الوطنية على المنافسة محليًا وعالميًا، وحرصنا خلال التحضير للمؤتمر عبر لجانه المتنوعة على توفير الإمكانات البشرية واللوجستية كافة، التي نضمن من خلالها توفير مناخ ملائم، يدعم متطلبات الجهات المشاركة والحضور؛ وصولًا إلى الأهداف المنشودة من تنظيم المؤتمر".
ولفت إلى أن مشاركة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف في المؤتمر إضافة نوعية تثري الحدث، لما تمتلكه الصين من تجارب عريقة في التقنيات المتقدمة وتطبيقات الجودة الشاملة، تسهم في تبادل التجارب والمعرفة مع الخبراء السعوديين، وتساعد في وضع إستراتيجيات فعّالة تضمن الاستفادة المثلى من أحدث ممارسات الجودة العالمية.
وعبّر المهندس العسكر عن ثقته بأن يحقق المؤتمر أثرًا إيجابيًا ملموسًا على قطاع الجودة, وتابع: "المؤتمر ليس مجرد منصة للنقاش وتبادل المعرفة، بل أداة إستراتيجية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتحقيق إستراتيجية الهيئة ومستهدفات رؤية 2030، من خلال تزويد مختلف القطاعات بالأدوات والممارسات التي تمكنها من تحقيق الجودة الشاملة والاستدامة، ومواكبة المعايير والمنهجيات التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءات الوطنية".
ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار في منهجيات التقنيات المتقدمة بمجال الجودة، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع لمفاهيم الجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بتعزيز التطوير المستدام من خلال التقنيات المتقدمة في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات، وعقــد شراكات إستراتيجية لتحقيــق أهــداف جـودة محددة باستخدام التقنيــات المتقدمة.
كما يسلّط المؤتمر الضوء على كيفيــة تعزيــز الجــودة باستخدام التقنيـات الحديثــة وفق 7 مسارات مرتبطة بعددٍ من القطاعات الحيوية تتمثل في مسار البيانات، ومسار المواصفات، ومسار الجودة، والمسار الصحي، ومسار الصناعة، والمسار الأكاديمي، والمسار العسكري، وذلك لتأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في مختلف القطاعات، وبناء تنمية اقتصادية مستدامة تواكب توجهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لجعل الجودة دعامة وركيزة رئيسة في تحقيق مبادرات ومشروعات رؤية 2030, ويمكن التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر عبر الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

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