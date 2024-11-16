12 اتحادا تختار إداراتها الجديدة

(MENAFN
- Al Watan)
حددت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية، البرنامج الزمني، للاتحادات الرياضية المفعلة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، عقب انعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات المعنيّة.
ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الاتحادات، اليوم، ويستمر حتى الـ28 من نوفمبر الجاري، يليها مباشرة، فحص وإعلان القوائم الأولية لمدة 7 أيام، ثم الطعن على القوائم الأولية مابين الفترة من الـ6 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل، ثم النظر في الطعون على القوائم الأولية لمدة 7 أيام، تليها مرحلة إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين بداية من الـ15 من ديسمبر وحتى الـ19 من ديسمبر.
وتنطلق مرحلة انتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات بداية من الـ22 من ديسمبر وحتى الـ25 منه، تليها مرحلة الطعن على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات بداية من الخميس الـ26 من ديسمبر، وعلى مدى يومين، ثم النظر في الطعون بداية من الـ28 من ديسمبر وحتى الأول من يناير 2025.
وضمت القائمة النهائية للاتحادات الرياضية التي ستجري العملية الانتخابية، 12 اتحادًا وهي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، الكاراتيه، التايكوندو، كرة الطاولة، الدراجات، التنس، الريشة الطائرة، الشطرنج، البلياردو والسنوكر، وذلك بعد استبعاد الاتحاد السعودي للسباحة واللجنة السعودية للبادل، لعدم استيفائها شروط إقامة الجمعية العمومية.
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