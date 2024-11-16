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12 اتحادا تختار إداراتها الجديدة

11/16/2024 2:33:31 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية، البرنامج الزمني، للاتحادات الرياضية المفعلة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، عقب انعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات المعنيّة.
ويفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارة الاتحادات، اليوم، ويستمر حتى الـ28 من نوفمبر الجاري، يليها مباشرة، فحص وإعلان القوائم الأولية لمدة 7 أيام، ثم الطعن على القوائم الأولية مابين الفترة من الـ6 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل، ثم النظر في الطعون على القوائم الأولية لمدة 7 أيام، تليها مرحلة إعلان القوائم النهائية للمرشحين والناخبين بداية من الـ15 من ديسمبر وحتى الـ19 من ديسمبر.
وتنطلق مرحلة انتخاب رئيس وأعضاء مجالس الاتحادات بداية من الـ22 من ديسمبر وحتى الـ25 منه، تليها مرحلة الطعن على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات بداية من الخميس الـ26 من ديسمبر، وعلى مدى يومين، ثم النظر في الطعون بداية من الـ28 من ديسمبر وحتى الأول من يناير 2025.
وضمت القائمة النهائية للاتحادات الرياضية التي ستجري العملية الانتخابية، 12 اتحادًا وهي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، الكاراتيه، التايكوندو، كرة الطاولة، الدراجات، التنس، الريشة الطائرة، الشطرنج، البلياردو والسنوكر، وذلك بعد استبعاد الاتحاد السعودي للسباحة واللجنة السعودية للبادل، لعدم استيفائها شروط إقامة الجمعية العمومية.

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