الليث يتزعم بطولتي جازان
التاريخ
11/16/2024 2:33:31 PM
(MENAFN
- Al Watan)
حققت أكاديمية الليث الأبيض بطولة المملكة للدرجة الثانية لكرة القدم
تحت 17 سنة، والتتويج ببطولة 15 سنة، أثبتت معها تفوقها على أندية تفوقها في الخبرة والتأسيس، ناديا التهامي وحطين أبرزها، في وقت أدى غياب مدير فرع مكتب وزارة الرياضة عن التتويج إلى استغراب الرياضيين بالمنطقة، كون البطولة تقع ضمن المنافسات التي يشرف عليها الفرع.
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