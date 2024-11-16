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الليث يتزعم بطولتي جازان

11/16/2024 2:33:31 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت أكاديمية الليث الأبيض بطولة المملكة للدرجة الثانية لكرة القدم تحت 17 سنة، والتتويج ببطولة 15 سنة، أثبتت معها تفوقها على أندية تفوقها في الخبرة والتأسيس، ناديا التهامي وحطين أبرزها، في وقت أدى غياب مدير فرع مكتب وزارة الرياضة عن التتويج إلى استغراب الرياضيين بالمنطقة، كون البطولة تقع ضمن المنافسات التي يشرف عليها الفرع.

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