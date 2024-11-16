Saturday, 16 November 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهدى يسيطر على بطولة المبارزة

11/16/2024 2:33:31 PM
(MENAFN- Al Watan) توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، محمد بوعلي، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة ((الجولة الفضية)) تحت 13 عامًا للرجال، التي اختتمت على صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
بعد أن سيطر الهدى على ذهبية الأسلحة الثلاث ((الابيه والسايبر والشيش))، ففي سلاح الابيه حقق لاعب الهدى، أمين آل سهوا الميدالية الذهبية، ونال الميدالية الفضية لاعب الشباب، يوسف الفرج، وأحرز لاعب العمران، على بوخليف، ولاعب الباحة، معاذ عواد، الميدالية البرونزية.
وسيطر لاعبو الهدى على ميداليات سلاح السايبر، بعد أن حقق على العماني، الميدالية الذهبية، وظفر جواد السادة بالفضية، فيما ذهبت البرونزية لجواد الدرازي، ومحمد آل عباس.
وفي سلاح الشيش، انتزع لاعب الهدى حيدر الهاشم الميدالية الذهبية، ونال زميله رضا كشكش الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للاعب النصر حمزة محمود، ولاعب الشباب عبدالرحمن الهدب.

MENAFN16112024000089011017ID1108893121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث