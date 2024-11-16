الهدى يسيطر على بطولة المبارزة

(MENAFN
- Al Watan)
توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، محمد بوعلي، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة ((الجولة الفضية)) تحت 13 عامًا للرجال، التي اختتمت على صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
بعد أن سيطر الهدى على ذهبية الأسلحة الثلاث ((الابيه والسايبر والشيش))، ففي سلاح الابيه حقق لاعب
الهدى، أمين آل سهوا الميدالية الذهبية، ونال الميدالية الفضية لاعب الشباب، يوسف الفرج، وأحرز لاعب العمران، على بوخليف، ولاعب الباحة، معاذ عواد، الميدالية البرونزية.
وسيطر لاعبو الهدى على ميداليات سلاح السايبر، بعد أن حقق على العماني، الميدالية الذهبية، وظفر جواد السادة بالفضية، فيما ذهبت البرونزية لجواد الدرازي، ومحمد آل عباس.
وفي سلاح الشيش، انتزع لاعب الهدى حيدر الهاشم الميدالية الذهبية، ونال زميله رضا كشكش الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للاعب النصر حمزة محمود، ولاعب الشباب عبدالرحمن الهدب.
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