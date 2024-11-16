برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري

(MENAFN
- Al Watan)
ينظم مركز العناية بالسكري بجدة، مجموعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية للوقاية والتعايش مع داء السكري.
وأكد استشاري أمراض سكري وغدد الأطفال بالمركز نائب رئيس جمعية طب الأطفال السعودية بجدة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله التويم، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكري، الذي يحتفل العالم به في شهر نوفمبر من كل عام، مشيرا إلى أن فعاليات هذا العام تتضمن برنامجًا تثقيفيًا وتوعويًا موجهًا بشكل مباشر للجمهور ولمرضى السكري بنوعيه الأول والثاني، وبرنامجًا توعويًا ترفيهيًا، يستهدف الأطفال المصابين بداء السكري والسمنة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات الداعمة لأنشطة السكري بمحافظة جدة.
وأوضح التويم أنه سيتم تنظيم هذا النشاط والمتمثل في اللقاء التثقيفي والترفيهي المباشر مع الجمهور يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل هذا اللقاء على تقديم الاستشارات الطبية، إضافة إلى تقديم فقرات التوعية الصحية عن مرض السكري ومخاطره ومضاعفاته لزوار المركز من الأسر والأطفال والبالغين خلال هذا اليوم.
وأوضح التويم أن اللجنة المنظمة للفعاليات ستوزع مجموعة كبيرة من الهدايا والأجهزة على الحضور، منوهًا بالدور الكبير الذي يقوم به مركز العناية بالسكري بجدة لدعم معظم البرامج العلمية والصحية الهادفة لتوعية وتثقيف المجتمع بداء السكري، إضافة إلى الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكري المتمثلة في تنظيم المركز للدورة السنوية لمثقفي داء السكري التي تقام سنويًا لمدة شهر كامل للعام الحادي والعشرين، بالاشتراك مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للتخصصات الصحية.
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