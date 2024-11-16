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برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري

11/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Al Watan) ينظم مركز العناية بالسكري بجدة، مجموعة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية للوقاية والتعايش مع داء السكري.
وأكد استشاري أمراض سكري وغدد الأطفال بالمركز نائب رئيس جمعية طب الأطفال السعودية بجدة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله التويم، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسكري، الذي يحتفل العالم به في شهر نوفمبر من كل عام، مشيرا إلى أن فعاليات هذا العام تتضمن برنامجًا تثقيفيًا وتوعويًا موجهًا بشكل مباشر للجمهور ولمرضى السكري بنوعيه الأول والثاني، وبرنامجًا توعويًا ترفيهيًا، يستهدف الأطفال المصابين بداء السكري والسمنة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات الداعمة لأنشطة السكري بمحافظة جدة.
وأوضح التويم أنه سيتم تنظيم هذا النشاط والمتمثل في اللقاء التثقيفي والترفيهي المباشر مع الجمهور يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وسيشتمل هذا اللقاء على تقديم الاستشارات الطبية، إضافة إلى تقديم فقرات التوعية الصحية عن مرض السكري ومخاطره ومضاعفاته لزوار المركز من الأسر والأطفال والبالغين خلال هذا اليوم.
وأوضح التويم أن اللجنة المنظمة للفعاليات ستوزع مجموعة كبيرة من الهدايا والأجهزة على الحضور، منوهًا بالدور الكبير الذي يقوم به مركز العناية بالسكري بجدة لدعم معظم البرامج العلمية والصحية الهادفة لتوعية وتثقيف المجتمع بداء السكري، إضافة إلى الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكري المتمثلة في تنظيم المركز للدورة السنوية لمثقفي داء السكري التي تقام سنويًا لمدة شهر كامل للعام الحادي والعشرين، بالاشتراك مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للتخصصات الصحية.

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