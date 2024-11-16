قطعة منسية تكشف مياه المريخ

(MENAFN
- Al Watan)
قطعة صخرية ((منسية في درج)) تكشف عن وجود مياه على المريخ قبل 742 مليون عام.
توصلت دراسة جديدة إلى اكتشاف مثير يتعلق بوجود مياه على كوكب المريخ، وذلك من خلال نيزك يُعرف باسم ((نيزك لافاييت)). هذه القطعة الصخرية، التي عُثر عليها في درج بإحدى الجامعات
عام 1931، يُعتقد أنها أقدم بكثير من تاريخ اكتشافها، إذ يبلغ عمرها حوالي 742 مليون عام.
تشير الأبحاث إلى أن النيزك تفاعل مع المياه بعد انفصاله عن المريخ نتيجة اصطدام كوكب آخر به، مما أدى إلى اندفاعه إلى الفضاء قبل أن يسقط على الأرض في ولاية إنديانا. وأكدت دراسة نشرت في مجلة ((Geochemical Perspective Letters)) أن المعادن الموجودة في النيزك تفاعلت مع المياه السائلة، والتي يُعتقد أنها كانت ناتجة عن ذوبان الجليد تحت السطح.
توضح ماريسا تريمبلاي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن المريخ قد يحتوي على مصادر مياه مخفية لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقًا.
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