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قطعة منسية تكشف مياه المريخ

11/16/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Al Watan) قطعة صخرية ((منسية في درج)) تكشف عن وجود مياه على المريخ قبل 742 مليون عام.
توصلت دراسة جديدة إلى اكتشاف مثير يتعلق بوجود مياه على كوكب المريخ، وذلك من خلال نيزك يُعرف باسم ((نيزك لافاييت)). هذه القطعة الصخرية، التي عُثر عليها في درج بإحدى الجامعات عام 1931، يُعتقد أنها أقدم بكثير من تاريخ اكتشافها، إذ يبلغ عمرها حوالي 742 مليون عام.
تشير الأبحاث إلى أن النيزك تفاعل مع المياه بعد انفصاله عن المريخ نتيجة اصطدام كوكب آخر به، مما أدى إلى اندفاعه إلى الفضاء قبل أن يسقط على الأرض في ولاية إنديانا. وأكدت دراسة نشرت في مجلة ((Geochemical Perspective Letters)) أن المعادن الموجودة في النيزك تفاعلت مع المياه السائلة، والتي يُعتقد أنها كانت ناتجة عن ذوبان الجليد تحت السطح.
توضح ماريسا تريمبلاي، المؤلفة الرئيسية للدراسة، أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن المريخ قد يحتوي على مصادر مياه مخفية لفترة أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

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