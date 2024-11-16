قلاع أبو نقطة بالأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية

قلاع أبو نقطة بالأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/16/2024 2:33:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن انضمام قلاع أبو نقطة في بلدة طبب التاريخية بمنطقة عسير لقائمة ((أفضل القرى السياحية
لعام 2024)) التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال حفل أقيم في مدينة قرطاجنة الكولومبية، بحضور معالي وزير
السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
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