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قلاع أبو نقطة بالأمم المتحدة - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن انضمام قلاع أبو نقطة في بلدة طبب التاريخية بمنطقة عسير لقائمة ((أفضل القرى السياحية لعام 2024)) التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال حفل أقيم في مدينة قرطاجنة الكولومبية، بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

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