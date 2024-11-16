Saturday, 16 November 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خدمات قضائية للجهات الحكومية - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أقام ديوان المظالم ورشة عمل عن خدمات بوابة الجهات الحكومية الرقمية بمشاركة عددٍ من الممثلين القانونيين لأكثر من 38 جهة حكومية، بهدف الاطلاع على الخدمات القضائية الرقمية للبوابة، ومعرفة ملاحظات ومرئيات ممثلي الجهات الحكومية حيالها.
واستعرض الديوان، خلال الورشة، عددًا من المواد والشروح عن البوابة، وآليات الاستفادة من خدماتها، للاستفادة من استفسارات ومرئيات ومقترحات المشاركين وممثلي الجهات القانونيين لتطوير خدمات البوابة وإجراءاتها في سبيل تيسير الأعمال وتجويدها.
وتعمل بوابة الجهات الحكومية بالتكامل مع المنصات الرقمية التابعة لديوان المظالم كمنصة ((معين)) الرقمية و((تنفيذ)) الإدارية، لتتيح للجهات الحكومية وممثليها جميع الخدمات القضائية بشكل رقمي، التي تجاوز عدد ممثلي الجهات الحكومية في آخر إحصاءات لها 850 ممثلًا عن قرابة 350 جهة؛ تعزيزًا لمبادرات الحوكمة من خلالها.

MENAFN16112024000089011017ID1108893115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث