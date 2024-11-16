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تنفيذ مشاريع تطويرية في الخفجي والقطيف - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تنفذ أمانة المنطقة الشرقية، حاليًا عددًا من المشاريع التطويرية في مواقع مختلفة بمحافظة الخفجي، وذلك ضمن جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف أنسنة المدن، وجودة الحياة بالمنطقة، وتطوير العمل البلدي والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.
وتتضمن المشاريع أعمال تطوير وتأهيل المدخل الشمالي للمحافظة امتداد لميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومشروع المسار الرياضي بحي السلام، بالإضافة إلى أعمال تحسين وتجميل الكوبري لطريق الدولي الدمام الكويت، وتحسين وتجميل ميدان الساعة، وتطوير وتأهيل دوار طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، من الجهة الجنوبية، وأعمال المدخل الجنوبي للمحافظة.
كما تواصل الأمانة تنفيذ أعمال إعادة السفلتة وتأهيل شارع القسمة في مدينة عنك بمحافظة القطيف، الذي يأتي ضمن الخطط والمشاريع لبرنامج تطوير كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن والأحياء ولرفع مستوى الخدمات، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتحقيق الأهداف التنموية في المحافظة.
وأوضحت أن المشروع يشمل إعادة سفلتة الشارع بطول يبلغ 1260 مترًا، وبمساحة إجمالية للأسفلت تبلغ 19,000 متر مربع، ويهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق، وذلك بهدف تطوير وتحديث شبكة الطرق من خلال إجراء العديد من الدراسات الميدانية في مختلف المواقع والعمل على إيجاد بدائل متعددة بما يتناسب مع الحاجة المرورية والكثافة السكانية، وتطوير وتحسين جودة الحياة في المحافظة، من خلال تحسين شبكة الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات للسكان والزائرين.

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