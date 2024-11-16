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إعلان أسماء الفنانين المشاركين في احتفال نور الرياض 2024 - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:33:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن احتفال نور الرياض أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت"، عن أسماء الفنانين المشاركين في نسخته الرابعة، التي تقام تحت شعار "بين الثرى والثريّا" في المدة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2024 في ثلاثة مراكز رئيسية هي : مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس.
وتشمل القائمة على أكثر من 60 فنانًا من 18 دولة حول العالم وبإشراف القيّمة الفنية السعودية الدكتورة عفت عبدالله فدعق والقيّم الفني الإيطالي الدكتور ألفريدو كراميروتي. ويضم احتفال "نور الرياض" مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الجديدة والتفاعلية التي تبرز إبداع 18 فنانًا سعوديًا بارزًا مثل عبد الرحمن طه، وآثار الحربي، ويوسف الأحمد، وناصر التركي، وسعد الهويدي، ومريم طارق، إلى جانب 43 فنانًا دوليًا من أستراليا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبولندا، وكوريا ، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ومن بين هؤلاء يشارك فنانون مثل جوكان تاتيسي، وتاكاشي ياسورا، وكيمتشي آند تشيبس، ولاكلان توركزان، وستيفانو كاجول، وتاكايوكي موري, وتعرض هذه الأعمال الفنية العلاقة العميقة بين "الثرى" الذي يبلله المطر ونجم "الثريا" ورحلة الحاضر نحو آفاق المستقبل، مستكشفةً تطور الإنسان والطبيعة في تناغم فني مبدع. وأكدت مديرة احتفال "نور الرياض" المهندسة نوف المنيف، أهمية تبادل الخبرات بين الفنانين السعوديين والفنانين الدوليين.
وأوضحت أن الفعالية فرصة قيّمة لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة بين المبدعين من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم الفن والفنانين المحليين، ويعزز نمو وتطور المشهد الفني في مدينة الرياض، ليجعلها مركزًا عالميًا للفن المعاصر.
وبيّنت أن احتفال "نور الرياض" يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة، من خلال توفير منصة ملهمة تجمع العائلات والفنانين والموهوبين، وتحثهم على خوض تجربة الاكتشاف الفني.
يذكر أن احتفال نور الرياض أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" سينطلق ابتداءً من 28 نوفمبر 2024 وحتى 14 ديسمبر2024 في ثلاثة مراكز رئيسية وهي : مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس، وتشمل هذه المراكز معارض ومسارات فنية تعكس التنوع الثقافي والإبداعي، وتضم عددًا من الفعاليات الترفيهية والجولات الإرشادية للزوار لتسهم في خلق تجربة فريدة واستثنائية, ويمكن معرفة المزيد عن الفنانين المشاركين في الاحتفال عبر زيارة الموقع الرسمي

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