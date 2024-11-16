إعلان أسماء الفنانين المشاركين في احتفال نور الرياض 2024 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن احتفال نور الرياض أحد مشاريع
"برنامج الرياض آرت"، عن أسماء الفنانين المشاركين في نسخته الرابعة، التي تقام تحت شعار "بين الثرى والثريّا" في المدة من 28 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2024 في ثلاثة مراكز رئيسية هي : مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس.
وتشمل القائمة على أكثر من 60 فنانًا من 18 دولة حول العالم وبإشراف القيّمة الفنية السعودية الدكتورة عفت عبدالله فدعق والقيّم الفني الإيطالي الدكتور ألفريدو كراميروتي. ويضم احتفال "نور الرياض" مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الجديدة والتفاعلية التي تبرز إبداع 18 فنانًا سعوديًا بارزًا مثل عبد الرحمن طه، وآثار الحربي، ويوسف الأحمد، وناصر التركي، وسعد الهويدي، ومريم طارق، إلى جانب 43 فنانًا دوليًا من أستراليا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، وبولندا، وكوريا ، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ومن بين هؤلاء يشارك فنانون مثل جوكان تاتيسي، وتاكاشي ياسورا، وكيمتشي آند تشيبس، ولاكلان توركزان، وستيفانو كاجول، وتاكايوكي موري, وتعرض هذه الأعمال الفنية العلاقة العميقة بين "الثرى" الذي يبلله المطر ونجم "الثريا" ورحلة الحاضر نحو آفاق المستقبل، مستكشفةً تطور الإنسان والطبيعة في تناغم فني مبدع. وأكدت مديرة احتفال "نور الرياض" المهندسة نوف المنيف، أهمية تبادل الخبرات بين الفنانين السعوديين والفنانين الدوليين.
وأوضحت أن الفعالية فرصة قيّمة لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعرفة بين المبدعين من المملكة ومن مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في دعم الفن والفنانين المحليين، ويعزز نمو وتطور المشهد الفني في مدينة الرياض، ليجعلها مركزًا عالميًا للفن المعاصر.
وبيّنت أن احتفال "نور الرياض" يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة، من خلال توفير منصة ملهمة تجمع العائلات والفنانين والموهوبين، وتحثهم على خوض تجربة الاكتشاف الفني.
يذكر أن احتفال نور الرياض أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" سينطلق ابتداءً من 28 نوفمبر 2024 وحتى 14 ديسمبر2024 في ثلاثة مراكز رئيسية وهي : مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس، وتشمل هذه المراكز معارض ومسارات فنية تعكس التنوع الثقافي والإبداعي، وتضم عددًا من الفعاليات الترفيهية والجولات الإرشادية للزوار لتسهم في خلق تجربة فريدة واستثنائية, ويمكن معرفة المزيد عن الفنانين المشاركين في الاحتفال عبر زيارة الموقع الرسمي
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