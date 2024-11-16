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الأحساء وجهة سياحية بـ5 مواقع مميزة - جريدة الوطن السعودية

11/16/2024 2:33:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عززت الأحساء مكانتها في المملكة كوجهة سياحية رئيسية بالعديد من المناطق المميزة التي يمكن زيارتها من خلال تقويم فعاليات (شتاء السعودية 2024). ويوجد في الأحساء حوالي أربعة ملايين نخلة تنتج ألذ أنواع التمور في العالم وهو ((الخلاص)).
الوجهة الثانية هي ((حيرة الأصفر)) وتقع في قلب الصحراء وسط الكثبان الرملية الذهبية لتشكل مشهدًا ساحرًا. ويطلق على البحيرة ((كحل الصيف وبياض الشتاء)) بسبب تغير لونها حسب الفصول.
وبالنسبة إلى عشاق التسوق، فسيجدون كل ما يلبي رغباتهم، مثل الأحساء مول، أو سوق القيصرية؛ وهو سوق تاريخي تنتشر فيه الدكاكين لبيع منتجات الحرف اليدوية والزيوت والعطور وغيرها الكثير.
أما مدينة جواثا، فهي الوجهة الرابعة، حيث إنها مدينة ترفيهية وتضم آثارًا تاريخية، وأسواقًا شعبية، وأنشطة ممتعة، ويمكن فيها القيام بالطيران الشراعي، وزيارة نادي الكارتينج، ونادي البينتبول، واللعب في مدينة الملاهي وركوب القوارب في البحيرة.
خامس الوجهات هي جبل القارة، ويعد واحدًا من المناطق التي تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها، ويحوي الجبل الكثير من الكهوف والمغارات التي تتميز ببرودتها أثناء فصل الصيف ودفئها أثناء الشتاء.
يذكر أن تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم سبع وجهات سياحية مميزة تضم ((العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل))، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.

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