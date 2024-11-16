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سحر الغروب يأسر زوار جازان

11/16/2024 2:30:50 PM
(MENAFN- Al Watan) شكل سحر الغروب على شواطئ جازان لوحات تشكيلية بديعة، أضاءت معها شواطئ الواجهة البحرية الشمالية بشعاع الشمس الأصفر البراق، والتي أسرت قلوب الزوار، وأضفت نوعا من الارتياح النفسي، والسباق على تخليد الذكريات وتوثيقها.
وشهدت جازان خلال اليومين الماضيين كثافة كبيرة من الزوار والأهالي، تزامنا مع نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول، والاستمتاع بفعاليات موسم الشتاء، وسط خطط تنظيمية وإشرافية متنوعة.
ورصدت ((الوطن))، الإقبال الكبير للزوار والمصطافين في شواطئ جازان، واستمتاعهم بالأجواء الدافئة، وممارسة هوايات السباحة، ورياضة الدراجات، والمشي، وألعاب الحدائق، والتصوير، والاستلقاء على الشاطئ، وبلغ عدد الزوار والمصطافين في منطقة جازان أكثر من 20 ألف زائر خلال فترة الإجازة، من مختلف مناطق المملكة.

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