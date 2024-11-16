سحر الغروب يأسر زوار جازان

(MENAFN
- Al Watan)
شكل سحر الغروب على شواطئ جازان لوحات تشكيلية بديعة، أضاءت معها شواطئ الواجهة البحرية الشمالية بشعاع الشمس الأصفر البراق، والتي أسرت قلوب الزوار، وأضفت نوعا من الارتياح النفسي، والسباق على تخليد الذكريات وتوثيقها.
وشهدت جازان خلال اليومين الماضيين كثافة كبيرة من الزوار والأهالي، تزامنا مع نهاية إجازة الفصل الدراسي الأول، والاستمتاع بفعاليات موسم الشتاء، وسط خطط تنظيمية وإشرافية متنوعة.
ورصدت ((الوطن))، الإقبال الكبير للزوار والمصطافين في شواطئ جازان، واستمتاعهم بالأجواء الدافئة، وممارسة هوايات السباحة، ورياضة الدراجات، والمشي، وألعاب الحدائق، والتصوير، والاستلقاء على الشاطئ، وبلغ عدد الزوار والمصطافين في منطقة جازان أكثر من 20 ألف زائر خلال فترة الإجازة، من مختلف مناطق المملكة.
MENAFN16112024000089011017ID1108893104
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.