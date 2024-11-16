تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب

(MENAFN
- Al Watan)
عمل المتخصصون من جامعة
بيرم الوطنية للأبحاث البوليتكنيكية على تطوير طريقة للطباعة ثلاثية الأبعاد للدعامات التاجية المستخدمة في علاج
أمراض القلب التاجية.
وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة، ((تتمتع هذه الدعامات بالتوافق الحيوي والمرونة والقوة)).
واقترح علماء الجامعة تقنية تتكون من مرحلتين لطباعة دعامات الكوبالت والكروم، مما يجعل من الممكن إنتاج نماذج أكثر موثوقية وتسريع عملية التصنيع.
يذكر أن الدعامات التاجية تستخدم على شكل إطارات معدنية لاستعادة تدفق الدم في الوعاء الدموي في مكان تضيّقه. وتم تصنيعها على مدى السنوات العشر الماضية عن طريق القطع بالليزر. واقترح المتخصصون نهجا يسمح بتطوير منتجات ذات هياكل معقدة تخصص لمريض معيّن.
وأوضحت الجامعة أن ((النمذجة الواضحة وتحسين مواصفات الطباعة تجعل من الممكن إنتاج غرسات أكثر موثوقية باستخدام نموذج فردي ثلاثي الأبعاد، ما يمكن أن يحسن حالة المرضى ويزيد من فعالية علاج أمراض القلب التاجية)).
ونشرت نتائج الدراسة المدعومة من قبل مؤسسة العلوم الروسية في مجلة Materials العلمية.
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