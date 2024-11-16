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تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب

11/16/2024 2:30:50 PM
(MENAFN- Al Watan) عمل المتخصصون من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث البوليتكنيكية على تطوير طريقة للطباعة ثلاثية الأبعاد للدعامات التاجية المستخدمة في علاج أمراض القلب التاجية.
وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة، ((تتمتع هذه الدعامات بالتوافق الحيوي والمرونة والقوة)).
واقترح علماء الجامعة تقنية تتكون من مرحلتين لطباعة دعامات الكوبالت والكروم، مما يجعل من الممكن إنتاج نماذج أكثر موثوقية وتسريع عملية التصنيع.
يذكر أن الدعامات التاجية تستخدم على شكل إطارات معدنية لاستعادة تدفق الدم في الوعاء الدموي في مكان تضيّقه. وتم تصنيعها على مدى السنوات العشر الماضية عن طريق القطع بالليزر. واقترح المتخصصون نهجا يسمح بتطوير منتجات ذات هياكل معقدة تخصص لمريض معيّن.
وأوضحت الجامعة أن ((النمذجة الواضحة وتحسين مواصفات الطباعة تجعل من الممكن إنتاج غرسات أكثر موثوقية باستخدام نموذج فردي ثلاثي الأبعاد، ما يمكن أن يحسن حالة المرضى ويزيد من فعالية علاج أمراض القلب التاجية)).
ونشرت نتائج الدراسة المدعومة من قبل مؤسسة العلوم الروسية في مجلة Materials العلمية.

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