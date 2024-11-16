القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان

(MENAFN
- Al Watan)
كشف مدير التصوير الطبي في جامعة
سيميلويس في بودابست (عاصمة المجر)، بال موروفيتش هورفات، أن الإفراط في شرب القهوة سريعة الذوبان، يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن ذلك المشروب الشعبي الذي يحتوي على الكافيين، يحتوي على ضعف كمية ((الأكريلاميد)) الموجودة في القهوة المطحونة، وهي مادة كيميائية تنتج عندما يتم طهي الطعام، بما في ذلك حبوب البن، في درجات حرارة عالية.
وتم الإعلان عن ((الأكريلاميد)) على أنها ((مادة مسرطنة للإنسان)) من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، مما يعني أن هناك أدلة على أن المادة الكيميائية يمكن أن تسبب السرطان
لدى البشر. وكشفت الاختبارات المعملية، أن ((الأكريلاميد)) في النظام الغذائي يسبب سرطان الرئة والجهاز التناسلي لدى الحيوانات، ويتفق العلماء على أنه يحتمل أن يسبب السرطان لدى البشر أيضا، وفقا لوكالة معايير الغذاء البريطانية.
وكشفت دراسة بولندية أجريت في عام 2013، حللت 42 عينة من القهوة، بما في ذلك 10 أنواع من القهوة سريعة الذوبان، أن القهوة سريعة الذوبان تحتوي على ضعف كمية ((الأكريلاميد)) الموجودة في القهوة المطحونة حديثا.
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