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القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان

11/16/2024 2:30:50 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير التصوير الطبي في جامعة سيميلويس في بودابست (عاصمة المجر)، بال موروفيتش هورفات، أن الإفراط في شرب القهوة سريعة الذوبان، يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن ذلك المشروب الشعبي الذي يحتوي على الكافيين، يحتوي على ضعف كمية ((الأكريلاميد)) الموجودة في القهوة المطحونة، وهي مادة كيميائية تنتج عندما يتم طهي الطعام، بما في ذلك حبوب البن، في درجات حرارة عالية.
وتم الإعلان عن ((الأكريلاميد)) على أنها ((مادة مسرطنة للإنسان)) من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، مما يعني أن هناك أدلة على أن المادة الكيميائية يمكن أن تسبب السرطان لدى البشر. وكشفت الاختبارات المعملية، أن ((الأكريلاميد)) في النظام الغذائي يسبب سرطان الرئة والجهاز التناسلي لدى الحيوانات، ويتفق العلماء على أنه يحتمل أن يسبب السرطان لدى البشر أيضا، وفقا لوكالة معايير الغذاء البريطانية.
وكشفت دراسة بولندية أجريت في عام 2013، حللت 42 عينة من القهوة، بما في ذلك 10 أنواع من القهوة سريعة الذوبان، أن القهوة سريعة الذوبان تحتوي على ضعف كمية ((الأكريلاميد)) الموجودة في القهوة المطحونة حديثا.

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