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74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أصلت 154 لوحة تشكيلية متنوعة المدارس والاتجاهات الفنية، لـ 74 تشكيليًا يمثلون 6 مناطق سعودية: ((الرياض، الأحساء، القطيف، الجبيل، الباحة، حائل))، تراث وحضارة ((النخلة))، ومكانتها الخاصة في المملكة منذ القدم، وهي الشجرة الرئيسية في السعودية، المرتبطة برباط وثيق بتراث المملكة والهوية الوطنية، وارتباطها كذلك بعديد من الصناعات والحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وذلك في معرض ((عذق))، وأضفت أجزاء من مكونات النخلة: ((سعف، خوص، شماريخ، كرب، ليف)) جماليات على بعض اللوحات في المعرض.
30 سم × 30 سم
أوضح المشرف على المعرض ماهر الحمود، أن المعرض، يجسد روح الانتماء والمواطنة، للموطن السعودي، المليء بأرواح تلامس أنفسها على الدوام حِس الإبداع والثقافة والفن، مبينًا أن قياسات لوحات المعرض موحدة: ((30 سم × 30 سم))، واختير لعدة أسباب، من بينها: سهولة الاقتناء، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين، ولسهولة استخراج الفكرة وتطويعها في مساحة لا تتطلب جهدًا عاليًا، وللتسهيل على المشاركين في نقل الأعمال. قال الناقد التشكيلي عبدالرحمن السليمان: معارض الأعمال الصغيرة ((جيدة))، إذا أحسن الاختيار والتركيز، وهي ظاهرة ((جيدة)) لتنوع العروض، وليس كل فنان قادر على إنجاز عمل صغير.
أسماء جديدة
أشار التشكيلي حسين الخضيري، إلى أن لوحات المعرض، جمعت بين المعاصرة والحداثة، والتنوع في التعامل مع شعار المعرض، فلكل فنان طريقته الخاصة في الطرح، مع ظهور أسماء ((جديدة)) على الساحة، وقد تكون للمرة الأولى لها في المشاركة والظهور، وإبراز المواهب والطاقات الشابة في محافل ترتقي بهم، وثمة جمع بين فنانين من داخل وخارج المحافظة، للاستفادة من الخبرات والزيادة في حصيلة الثقافة البصرية.
المدرسة الوحشية
أبانت التشكيلية منى العيد، أن المعرض، احتوى على لوحات جمالية، والانفراد بالإنتاجية للمشاركين، وتنوع المدارس الفنية من بينها: السريالية والواقعية، والتجريدية، والوحشية، وأساليب جديدة ((فنية)) معاصرة، ومبتكرة، لافتة إلى أن الحركة التشكيلية في الأحساء، في تطور مستمر، وبمواضيع متعددة، مع التركيز على التراث والهوية الأحسائية.

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