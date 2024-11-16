74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة

(MENAFN
- Al Watan)
أصلت 154 لوحة تشكيلية متنوعة المدارس والاتجاهات الفنية، لـ 74 تشكيليًا يمثلون 6 مناطق سعودية: ((الرياض، الأحساء، القطيف، الجبيل، الباحة، حائل))، تراث وحضارة ((النخلة))، ومكانتها الخاصة في المملكة منذ القدم، وهي الشجرة الرئيسية في السعودية، المرتبطة برباط وثيق بتراث المملكة والهوية الوطنية، وارتباطها كذلك بعديد من الصناعات والحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وذلك في معرض
((عذق))، وأضفت أجزاء من مكونات النخلة: ((سعف، خوص، شماريخ، كرب، ليف)) جماليات على بعض اللوحات في المعرض.
30 سم × 30 سم
أوضح المشرف على المعرض ماهر الحمود، أن المعرض، يجسد روح الانتماء والمواطنة، للموطن السعودي، المليء بأرواح تلامس أنفسها على الدوام حِس الإبداع والثقافة والفن، مبينًا أن قياسات لوحات المعرض موحدة: ((30 سم × 30 سم))، واختير لعدة أسباب، من بينها: سهولة الاقتناء، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين، ولسهولة استخراج الفكرة وتطويعها في مساحة لا تتطلب جهدًا عاليًا، وللتسهيل على المشاركين في نقل الأعمال. قال الناقد التشكيلي عبدالرحمن السليمان: معارض الأعمال الصغيرة ((جيدة))، إذا أحسن الاختيار والتركيز، وهي ظاهرة ((جيدة)) لتنوع العروض، وليس كل فنان قادر على إنجاز عمل صغير.
أسماء جديدة
أشار التشكيلي حسين الخضيري، إلى أن لوحات المعرض، جمعت بين المعاصرة والحداثة، والتنوع في التعامل مع شعار المعرض، فلكل فنان طريقته الخاصة في الطرح، مع ظهور أسماء ((جديدة)) على الساحة، وقد تكون للمرة الأولى لها في المشاركة والظهور، وإبراز المواهب والطاقات الشابة في محافل ترتقي بهم، وثمة جمع بين فنانين من داخل وخارج المحافظة، للاستفادة من الخبرات والزيادة في حصيلة الثقافة البصرية.
المدرسة الوحشية
أبانت التشكيلية منى العيد، أن المعرض، احتوى على لوحات جمالية، والانفراد بالإنتاجية للمشاركين، وتنوع المدارس الفنية من بينها: السريالية والواقعية، والتجريدية، والوحشية، وأساليب جديدة ((فنية)) معاصرة، ومبتكرة، لافتة إلى أن الحركة التشكيلية في الأحساء، في تطور مستمر، وبمواضيع متعددة، مع التركيز على التراث والهوية الأحسائية.
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