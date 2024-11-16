6 تطبيقات تعزز ارتجال مواجهة الجمهور

(MENAFN
- Al Watan)
قاد شغف شباب وفتيات جازان، على إتقان مهارة الارتجال التي عززت ثقة المشاركين في مواجهة الجمهور، حيث تنافس 20 شابا وفتاة في دورة مهارات الارتجال، التي اختتمت في منطقة جازان، ونفذ فيها تطبيقات تعزز هذه المهارة، في وقت حققت الدورة 5 أهداف ممثلة في: تدريب المشاركين، وتعزيز الثقة، وتنمية مهارات التفكير، وسرعة الاستجابة، واتخاذ القرار.
6 تطبيقات
نفذت الفنانة
نرجس الشافعي الورشة التدريبية لمهارات الارتجال، وطبقت 6 تمارين وتطبيقات عملية ممثلة في: تمارين التأمل، وزيادة التركيز، والوقوف بثقة أمام الجماهير، واستراتيجيات التفاعل، وتحفيز الخيال، وتمارين الاسترخاء، التي تعد من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الفرد في حياته اليومية والعملية.
مهارات أساسية
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضو للمسرح والفنون الأدائية بجازان عبدالله عقيل، أن الورشة العملية للارتجال تأتي ضمن فعاليات شتاء جازان، بالتعاون مع مركز كيان الجنوب للتدريب، مشيرا إلى أنه تم تعريف المشاركين بمعنى وتطبيقات الارتجال، وتطبيق التمارين العملية، وربطها بالواقع، والتي ستنعكس إيجابا على رؤية الفرد لذاته ومجتمعه ووطنه، مضيفا أن مهارة الارتجال لا تكتسب إلا بتعلم مهارات التركيز، وسرعة الاستجابة، واتخاذ القرار، وأخذنا على عاتقنا في الجمعية مهمة تطوير وتمكين ودعم المواهب الشابة، في كافة مسارات المسرح والفنون الأدائية، ونحن نهتم دائما بصناعة أثر باقٍ ومستدام، مؤكدا أن مهارات المشاركين تنوعت ما بين أصحاب الخبرة والمبتدئين، استطاعوا من خلالها الانسجام، وتكوين مجموعات عمل، أسهمت في تعاون مثمر، وتحقيق أهداف الورشة التدريبية بشكل إيجابي.
20 شابا وفتاة يتافسون في مهارات الارتجال
6 تطبيقات عملية تطور ثقة مواجهة الجمهور
5 أهداف لإتقان مهارات الارتجال
تنافس ارتجالي يعزز ثقة شباب جازان
4 مهارات لاكتساب فن الارتجال
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