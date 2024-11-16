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6 تطبيقات تعزز ارتجال مواجهة الجمهور

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد شغف شباب وفتيات جازان، على إتقان مهارة الارتجال التي عززت ثقة المشاركين في مواجهة الجمهور، حيث تنافس 20 شابا وفتاة في دورة مهارات الارتجال، التي اختتمت في منطقة جازان، ونفذ فيها تطبيقات تعزز هذه المهارة، في وقت حققت الدورة 5 أهداف ممثلة في: تدريب المشاركين، وتعزيز الثقة، وتنمية مهارات التفكير، وسرعة الاستجابة، واتخاذ القرار.
6 تطبيقات
نفذت الفنانة نرجس الشافعي الورشة التدريبية لمهارات الارتجال، وطبقت 6 تمارين وتطبيقات عملية ممثلة في: تمارين التأمل، وزيادة التركيز، والوقوف بثقة أمام الجماهير، واستراتيجيات التفاعل، وتحفيز الخيال، وتمارين الاسترخاء، التي تعد من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الفرد في حياته اليومية والعملية.
مهارات أساسية
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضو للمسرح والفنون الأدائية بجازان عبدالله عقيل، أن الورشة العملية للارتجال تأتي ضمن فعاليات شتاء جازان، بالتعاون مع مركز كيان الجنوب للتدريب، مشيرا إلى أنه تم تعريف المشاركين بمعنى وتطبيقات الارتجال، وتطبيق التمارين العملية، وربطها بالواقع، والتي ستنعكس إيجابا على رؤية الفرد لذاته ومجتمعه ووطنه، مضيفا أن مهارة الارتجال لا تكتسب إلا بتعلم مهارات التركيز، وسرعة الاستجابة، واتخاذ القرار، وأخذنا على عاتقنا في الجمعية مهمة تطوير وتمكين ودعم المواهب الشابة، في كافة مسارات المسرح والفنون الأدائية، ونحن نهتم دائما بصناعة أثر باقٍ ومستدام، مؤكدا أن مهارات المشاركين تنوعت ما بين أصحاب الخبرة والمبتدئين، استطاعوا من خلالها الانسجام، وتكوين مجموعات عمل، أسهمت في تعاون مثمر، وتحقيق أهداف الورشة التدريبية بشكل إيجابي.
20 شابا وفتاة يتافسون في مهارات الارتجال
6 تطبيقات عملية تطور ثقة مواجهة الجمهور
5 أهداف لإتقان مهارات الارتجال
تنافس ارتجالي يعزز ثقة شباب جازان
4 مهارات لاكتساب فن الارتجال

MENAFN16112024000089011017ID1108893099

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