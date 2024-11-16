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جناح ADMC يتألق في معرض جدة الدولي للسيارات بتدشين تانك 700 وهافال H9 الجديدتين

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تألق جناح شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (ADMC)، الوكيل المعتمد في المملكة لشركة جريت وول موتورز (GMW) الصانعة لسيارات هافال وتانك وباور، في معرض جدة الدولي للسيارات الذي أقيم في شهر أكتوبر، حيث كان زوّار المعرض على موعد مع جناح الشركة المميّز والذي شهد حدثاً فريداً عبر العرض الأول لسيارتي تانك 700 وهافال H9 باللون الأخضر الجديد وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة المهندس ماجد الشهراني ورئيس الأسواق الدولية بشركة جريت وول موتورز السيد باركر شي، بالإضافة لما يقارب 80 شخصاً يمثلون وكلاء سيارات GMW في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتكوّن جناح الشركة في المعرض من عدة أجنحة رئيسية؛ فإلى جانب القسم الرئيسي الذي تضمن عرض السيارات الجديدة تعرّف الزوّار على عدد من السيارات المجهزة للطرق الوعرة، أبرزها تانك 300 وباور وهافال H9، وقسم السيارات الهجينة بتواجد هافال H6 وتانك 300.
وتعرّف الزوّار أيضاً على سيارة تانك 700 التي ظهرت بتصميم يتّسم بالقوة والمتانة، حيث يتضمن واجهة أمامية مزودة بفتحات تهوية معدلة، ويأتي أسفله ناشر هوائي لافت للأنظار، كما تم إضافة فتحة تهوية كبيرة عند غطاء المحرك.
وسطعت سيارة هافال H9 في المعرض بتصميمها الخارجي الذي يعتمد على لغة التصميم الصندوقي مع الخطوط الحادة في الواجهة من خلال الشبك الأمامي والذي يتوسطه كلمة HAVAL بحجم كبير في المنتصف، وعلى جانبيه نجد المصابيح الأمامية LED وفي الأسفل نجد المصد الأمامي بتصميم بارز. بالانتقال للجانب نجد العجلات الرياضية بقياس 19 بوصة.
وتبرز الفخامة في هافال H9 من خلال الخامات الجلدية الفاخرة في العديد من الأجزاء الداخلية، بالإضافة لمجموعة من التجهيزات الفاخرة التي تعزز من تجربة القيادة، وأبرز تلك التجهيزات هي الشاشة الوسطية بقياس 14.6 بوصة متصلة بنظام صوتي مكوّن من 10 سماعات مع مضخم صوت وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة من أمامها المقود المكسو بالجلد، بالإضافة لوجود 7 مقاعد مكسوة بالجلد أيضاً، وتميّز مقعدا الصف الأول بخاصيتي التبريد والتحكم الكهربائي، ناهيك عن وجود مكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق وفلتر غبار مع فتحات خلفية، يُقدّم كل ذلك مع منفذ 12 فولت، وخاصية ISOFIX، وشاحن لاسلكي.
وتبرز قوة الأداء بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر تيربو بقوة 214 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة مع عزم دوران 380 نيوتن متر عند 1800-3600 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات من ZF الألمانية وينقل الحركة للعجلات الأربع بنظام الدفع الرباعي.
وعن المشاركة في المعرض تحدث المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة المهندس ماجد الشهراني قائلاً: نسعد بإقامة معرض بهذا الحجم والمستوى الرفيع من التنظيم في مملكتنا الحبيبة التي تعيش أزهى عصورها في ظل رؤية 2030، حيث أصبحت المعارض والفعاليات التي تقام مقصداً لجميع المهتمين من مختلف دول العالم، ومن جانبنا، حرصنا على أن تكون مشاركتنا في المعرض مميّزة وفي حجم وقيمة هذا المعرض العالمي الذي سعدنا بزوّاره في جناحنا للتعرّف على جديد سيارات هافال وتانك وباور، وأيضاً مشاركتنا الاحتفال بتدشين سيارتي تانك 700 وهافال H9 والتي تؤكد تميّز جريت وول موتورز في التطور وتقديم كل جديد مبتكر في

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