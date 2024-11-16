جناح ADMC يتألق في معرض جدة الدولي للسيارات بتدشين تانك 700 وهافال H9 الجديدتين

(MENAFN
- Al Watan)
تألق جناح شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة (ADMC)، الوكيل المعتمد في المملكة لشركة جريت وول موتورز (GMW) الصانعة لسيارات هافال وتانك وباور، في معرض
جدة الدولي للسيارات الذي أقيم في شهر أكتوبر، حيث كان زوّار المعرض على موعد مع جناح الشركة المميّز والذي شهد حدثاً فريداً عبر العرض الأول لسيارتي تانك 700 وهافال H9 باللون الأخضر الجديد وذلك بحضور المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة المهندس ماجد الشهراني ورئيس الأسواق الدولية بشركة جريت وول موتورز السيد باركر شي، بالإضافة لما يقارب 80 شخصاً يمثلون وكلاء سيارات GMW في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتكوّن جناح الشركة في المعرض من عدة أجنحة رئيسية؛ فإلى جانب القسم الرئيسي الذي تضمن عرض السيارات الجديدة تعرّف الزوّار على عدد من السيارات المجهزة للطرق الوعرة، أبرزها تانك 300 وباور وهافال H9، وقسم السيارات الهجينة بتواجد هافال H6 وتانك 300.
وتعرّف الزوّار أيضاً على سيارة تانك 700 التي ظهرت بتصميم يتّسم بالقوة والمتانة، حيث يتضمن واجهة أمامية مزودة بفتحات تهوية معدلة، ويأتي أسفله ناشر هوائي لافت للأنظار، كما تم إضافة فتحة تهوية كبيرة عند غطاء المحرك.
وسطعت سيارة هافال H9 في المعرض بتصميمها الخارجي الذي يعتمد على لغة التصميم الصندوقي مع الخطوط الحادة في الواجهة من خلال الشبك الأمامي والذي يتوسطه كلمة HAVAL بحجم كبير في المنتصف، وعلى جانبيه نجد المصابيح الأمامية LED وفي الأسفل نجد المصد الأمامي بتصميم بارز. بالانتقال للجانب نجد العجلات الرياضية بقياس 19 بوصة.
وتبرز الفخامة في هافال H9 من خلال الخامات الجلدية الفاخرة في العديد من الأجزاء الداخلية، بالإضافة لمجموعة من التجهيزات الفاخرة التي تعزز من تجربة القيادة، وأبرز تلك التجهيزات هي الشاشة الوسطية بقياس 14.6 بوصة متصلة بنظام صوتي مكوّن من 10 سماعات مع مضخم صوت وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة من أمامها المقود المكسو بالجلد، بالإضافة لوجود 7 مقاعد مكسوة بالجلد أيضاً، وتميّز مقعدا الصف الأول بخاصيتي التبريد والتحكم الكهربائي، ناهيك عن وجود مكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق وفلتر غبار مع فتحات خلفية، يُقدّم كل ذلك مع منفذ 12 فولت، وخاصية ISOFIX، وشاحن لاسلكي.
وتبرز قوة الأداء بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر تيربو بقوة 214 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة مع عزم دوران 380 نيوتن متر عند 1800-3600 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 8 سرعات من ZF الألمانية وينقل الحركة للعجلات الأربع بنظام الدفع الرباعي.
وعن المشاركة في المعرض تحدث المدير التنفيذي لشركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة المهندس ماجد الشهراني قائلاً: نسعد بإقامة معرض بهذا الحجم والمستوى الرفيع من التنظيم في مملكتنا الحبيبة التي تعيش أزهى عصورها في ظل رؤية 2030، حيث أصبحت المعارض والفعاليات التي تقام مقصداً لجميع المهتمين من مختلف دول العالم، ومن جانبنا، حرصنا على أن تكون مشاركتنا في المعرض مميّزة وفي حجم وقيمة هذا المعرض العالمي الذي سعدنا بزوّاره في جناحنا للتعرّف على جديد سيارات هافال وتانك وباور، وأيضاً مشاركتنا الاحتفال بتدشين سيارتي تانك 700 وهافال H9 والتي تؤكد تميّز جريت وول موتورز في التطور وتقديم كل جديد مبتكر في
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