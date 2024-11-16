Sunday, 17 November 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي، تنطلق غدًا في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض فعاليات المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين ورواد الجودة والتقنية.
ويهدف المؤتمر الذي يقام على مدى 3 أيام ويضم 12 جلسة حوارية و6 ورش عمل تدريبية، إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار فيها، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المعنيين وأصحاب الاهتمام المشترك بتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
ويسعى المؤتمر لتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات، وتقديم توصيات عملية يمكن تبنيها لتعزيز الجودة ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال. وتشهد نسخة هذا العام من المؤتمر حضور ضيف الشرف جمهورية الصين الشعبية، التي يشارك ممثلوها بخبراتهم وتجاربهم في مجال الجودة، بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين المملكة والصين في هذا المجال الحيوي.
ويركّز أكثر من 60 متحدثًا في الجلسات الحوارية والورش التدريبية، على تقديم حلول مبتكرة لتحديات الجودة التي تواجه مختلف القطاعات مثل: التعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات، وريادة الأعمال، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة وتطبيقاتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية وتحقيق رضا المستفيدين.

MENAFN16112024000089011017ID1108893096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث