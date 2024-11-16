السعودية وتونس توقعان مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر
التاريخ
11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN
- Al Watan)
وقّع وزير
الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ بالعاصمة التونسية اليوم، مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد العزيز الصقر.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون الطرفين لتشجيع الاستثمار المباشر بينهما، عن طريق تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتطوراتها.
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