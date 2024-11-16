انطلاق أعمال مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق اليوم في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلة بالبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الاجتماعات، التي تحتضنها الرياض على مدى 6 أيام، لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.
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