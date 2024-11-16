Sunday, 17 November 2024 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق أعمال مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم في العاصمة الرياض أعمال الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثلة بالبنك المركزي السعودي.
وتأتي هذه الاجتماعات، التي تحتضنها الرياض على مدى 6 أيام، لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

MENAFN16112024000089011017ID1108893094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث