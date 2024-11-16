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ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بسكب مادة حارقة عليه وطعنه بسلاح أبيض ما أدى لوفاته.
ووفقاً لحساب الأمن العام على منصة "إكس" فإن الجاني قام بسكب مادة "الأسيد" الحارقة على المعتدى عليه وطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته نتيجة خلاف بينهما.
وجرى إيقاف مرتكب الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

MENAFN16112024000089011017ID1108893093

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