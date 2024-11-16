ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت

(MENAFN
- Al Watan)
قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم يحمل الجنسية اليمنية لاعتدائه على آخر من الجنسية ذاتها بسكب مادة حارقة عليه وطعنه بسلاح أبيض ما أدى لوفاته.
ووفقاً لحساب الأمن العام على منصة "إكس" فإن الجاني قام بسكب مادة "الأسيد" الحارقة على المعتدى عليه وطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته نتيجة خلاف بينهما.
وجرى إيقاف مرتكب الجريمة واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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