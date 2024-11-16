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حالة مطرية على بعض المناطق بدءا من الأربعاء المقبل

11/16/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المركز الوطني للأرصاد أن بعض مناطق المملكة ستشهد حالة مطرية بدءا من الأربعاء المقبل.
هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد فرصة ظهور سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة الكرمة مع فرصة ظهور الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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