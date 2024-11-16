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90 ألف شجرة بمتنزه حلي

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروعًا لتشجير متنزه حلي البري بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة؛ وذلك بهدف تعزيز الغطاء النباتي والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل المتنزه بزراعة 90 ألف شجرة، من الأنواع البرية والمحلية مثل: (السدر، السمر، الأثل، السيال، الهجليج، السرح، الرنف، الأراك، المرخ، القرض)، يتم توزيعها على مساحة المتنزه التي تبلغ 6 ملايين متر مربع تقريبًا، وريّها بالكامل من خلال برامج الاستفادة من السدود؛ عبر إنشاء خط ناقل بطول 6 كيلومترات من سد وادي حلي إلى مشروع المتنزه.
ويتميز المتنزه بطبيعته الجميلة وتنوع غطائه النباتي، إضافة إلى قربه من بحيرة سد وادي حلي، ما يجعله وجهة ساحرة للمتنزهين والسياح من داخل وخارج المملكة.
ويستهدف المركز، من خلال مشروعات التشجير، تنمية أراضي الغطاء النباتي في مناطق المملكة، وهو ما يُسهم بدوره في توفير موائل للكائنات الحية، والحفاظ على الأنواع النباتية المحلية المهددة بالانقراض، إضافة إلى الإسهام في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء والحد من زحف الرمال.

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