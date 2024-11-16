الرياض بطلا للجودو

(MENAFN
- Al Watan)
اختتمت منافسات بطولة المملكة للجودو للأندية ذوي الإعاقة البصرية، وتَوًّج رئيس الاتحاد السعودي لذوي الإعاقة البصرية، خالد الفهيد، نادي ذوي الإعاقة بالرياض بكأس البطولة لحصوله على المركز الأول في الترتيب العام، فيما تَوَّج عضوًا مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور غريب الشويعر، ومنى الطريفي، الفائزين والفائزات على مستوى المنافسات الفردية.
وشهدت البطولة مشاركة 75 لاعبًا ولاعبة يمثلون 6 أندية، وأظهرت المنافسات مستويات مميزة وحماسًا كبيرًا من المشاركين.
MENAFN16112024000089011017ID1108893089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.