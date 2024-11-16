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الرياض بطلا للجودو

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت منافسات بطولة المملكة للجودو للأندية ذوي الإعاقة البصرية، وتَوًّج رئيس الاتحاد السعودي لذوي الإعاقة البصرية، خالد الفهيد، نادي ذوي الإعاقة بالرياض بكأس البطولة لحصوله على المركز الأول في الترتيب العام، فيما تَوَّج عضوًا مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور غريب الشويعر، ومنى الطريفي، الفائزين والفائزات على مستوى المنافسات الفردية.
وشهدت البطولة مشاركة 75 لاعبًا ولاعبة يمثلون 6 أندية، وأظهرت المنافسات مستويات مميزة وحماسًا كبيرًا من المشاركين.

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