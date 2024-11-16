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اتحاد القدم ينال ذهبية الآسيوي

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي للواعدين، لتؤكد التزام الاتحاد السعودي بتطوير الفئات السنية وتطبيق أعلى المعايير الآسيوية المعتمدة.
وجاء حصول الاتحاد السعودي على العضوية الذهبية مباشرة دون التدرج بالعضويات الأقل مستوى، وذلك ضمن جهود إدارته الفنية، ممثلة في قسم البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية، للإسهام في تطبيق جميع المبادرات التي احتواها مسار تطوير المواهب في إستراتيجية كرة القدم السعودية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
ويأتي حصول الاتحاد على العضوية الذهبية بعد جولة التقييم التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الإدارة الفنية مطلع نوفمبر الماضي، ويعد تأكيدًا للاهتمام والحرص الكبيرين من الاتحاد السعودي على الفئات السنية، حيث تمت إقامة أكثر من 25 برنامجًا لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى افتتاح 23 مركزًا للتدريب الإقليمي بمختلف مناطق المملكة، وزيادة عدد المسابقات السنية للأعمار من سن الـ15 إلى الـ18 عامًا من 8 بطولات إلى 12 بطولة، بينما ارتفعت بطولات البراعم المناطقية من سن الـ11 إلى الـ14 عامًا من 35 إلى 86 بطولة، إلى جانب الاهتمام بالمنتخبات السنية ورفع تنافسيتها وتعزيز دوري الهواة والمدارس، والبرامج التطويرية للفئات السنية في كرة القدم النسائية، وإدخال التقنيات الحديثة في برامج الفئات السنية، ومنها منصة +SAFF لنقل المباريات وتقديم التحليل والإحصاءات الرقمية، وتسهيل مشاركة الأكاديميات والأندية الخاصة في المسابقات المحلية.
من جهته، توجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس بالشكر والتقدير للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي على العمل المميز لتطوير الفئات السنية، ووضع البرامج المناسبة والاحترافية لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها، وهو ما أسهم في الحصول على العضوية الذهبية بصورة مباشرة دون التدرج بفئات أقل، مؤكدًا دعم الاتحاد المتواصل تطوير الفئات السنية بما يخدم كرة القدم السعودية.
وأوضح المسحل أن العضوية تمثل تتويجًا لجهود الفترة الماضية التي تمت خلالها إعادة هيكلة المسابقات الخاصة بالفئات السنية، وتدعيم الإدارة الفنية بالكفاءات المناسبة.

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