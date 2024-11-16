اتحاد القدم ينال ذهبية الآسيوي

(MENAFN
- Al Watan)
حصل الاتحاد السعودي لكرة القدم
على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي للواعدين، لتؤكد التزام الاتحاد السعودي بتطوير الفئات السنية وتطبيق أعلى المعايير الآسيوية المعتمدة.
وجاء حصول الاتحاد السعودي على العضوية الذهبية مباشرة دون التدرج بالعضويات الأقل مستوى، وذلك ضمن جهود إدارته الفنية، ممثلة في قسم البراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية، للإسهام في تطبيق جميع المبادرات التي احتواها مسار تطوير المواهب في إستراتيجية كرة القدم
السعودية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2021.
ويأتي حصول الاتحاد على العضوية الذهبية بعد جولة التقييم التي أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الإدارة الفنية مطلع نوفمبر الماضي، ويعد تأكيدًا للاهتمام والحرص الكبيرين من الاتحاد السعودي على الفئات السنية، حيث تمت إقامة أكثر من 25 برنامجًا لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى افتتاح 23 مركزًا للتدريب الإقليمي بمختلف مناطق المملكة، وزيادة عدد المسابقات السنية للأعمار من سن الـ15 إلى الـ18 عامًا من 8 بطولات إلى 12 بطولة، بينما ارتفعت بطولات البراعم المناطقية من سن الـ11 إلى الـ14 عامًا من 35 إلى 86 بطولة، إلى جانب الاهتمام بالمنتخبات السنية ورفع تنافسيتها وتعزيز دوري الهواة والمدارس، والبرامج التطويرية للفئات السنية في كرة القدم النسائية، وإدخال التقنيات الحديثة في برامج الفئات السنية، ومنها منصة +SAFF لنقل المباريات وتقديم التحليل والإحصاءات الرقمية، وتسهيل مشاركة الأكاديميات والأندية الخاصة في المسابقات المحلية.
من جهته، توجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس بالشكر والتقدير للإدارة الفنية في الاتحاد السعودي على العمل المميز لتطوير الفئات السنية، ووضع البرامج المناسبة والاحترافية لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها، وهو ما أسهم في الحصول على العضوية الذهبية بصورة مباشرة دون التدرج بفئات أقل، مؤكدًا دعم الاتحاد المتواصل تطوير الفئات السنية بما يخدم كرة القدم السعودية.
وأوضح المسحل أن العضوية تمثل تتويجًا لجهود الفترة الماضية التي تمت خلالها إعادة هيكلة المسابقات الخاصة بالفئات السنية، وتدعيم الإدارة الفنية بالكفاءات المناسبة.
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