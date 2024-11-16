أخضر الشاطئية يكسب الصين

(MENAFN
- Al Watan)
تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم
الشاطئية، على نظيره الصين 3/5، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الترابي لشاطئ نيوم، في اليوم الختامي لمنافسات بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال.
وتمكن أخضر الشاطئية من تسجيل 5 أهداف في المباراة، سُجلت عن طريق إسلام سراج (هدفان) ووليد اليوبي (هدفان) وفهد حمد.
وبذلك يختتم أخضر الشاطئية مشاركته في بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال، بعد أن لعب 4 مباريات؛ كسب اثنتين أمام ألمانيا والصين، وخسر في مثلهما أمام إنجلترا والإمارات.
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