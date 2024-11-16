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أخضر الشاطئية يكسب الصين

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تغلب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، على نظيره الصين 3/5، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الترابي لشاطئ نيوم، في اليوم الختامي لمنافسات بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال.
وتمكن أخضر الشاطئية من تسجيل 5 أهداف في المباراة، سُجلت عن طريق إسلام سراج (هدفان) ووليد اليوبي (هدفان) وفهد حمد.
وبذلك يختتم أخضر الشاطئية مشاركته في بطولة كأس نيوم الدولية 2024 لكرة القدم الشاطئية لفئة الرجال، بعد أن لعب 4 مباريات؛ كسب اثنتين أمام ألمانيا والصين، وخسر في مثلهما أمام إنجلترا والإمارات.

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