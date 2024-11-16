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طوفان الخليج يغرق الدحيل

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح الخليج في الانتصار على المنافس الأشرس والأقوى في مجموعته، وهو المستضيف الدحيل القطري بنتيجة 25/27، في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الدحيل، لحساب دور المجموعات للبطولة الآسيوية لكرة اليد للأندية الأبطال الـ27، ليتصدر الدانة المجموعة.
ويتبقى للخليج مباراة، غدا، أمام أهلي سداب العماني، ليحلق بعدها إلى الدور النهائي للبطولة.

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