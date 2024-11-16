طوفان الخليج يغرق الدحيل
التاريخ
11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
نجح الخليج في الانتصار على المنافس الأشرس والأقوى في مجموعته، وهو المستضيف الدحيل القطري بنتيجة 25/27، في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الدحيل، لحساب دور المجموعات للبطولة الآسيوية لكرة اليد للأندية الأبطال الـ27، ليتصدر الدانة المجموعة.
ويتبقى للخليج مباراة، غدا، أمام أهلي سداب العماني، ليحلق بعدها إلى الدور النهائي للبطولة.
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