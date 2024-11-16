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الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية

11/16/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلّم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، من المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية، ديلانو روزفلت، جائزة القيادة العالمية في مجال الصحة والإنسانية، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكد الدكتور عبدالله الربيعة بهذه المناسبة أن فوزه بالجائزة لا يعد تكريمًا شخصيًا له فقط، وإنما تكريم لجميع العاملين في المجال الإنساني والصحي في بلادنا المباركة الذين عملوا بلا كلل ولا ملل، لرفع راية المملكة خفاقة في كل الميادين، ومنها الخيرية والإنسانية والصحية، مبينًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توفيق الله تعالى، ثم الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الإنساني والصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين دأبا على تنمية الأداء الفعال والروح الإبداعية والمعرفية لجميع المواطنين؛ مما أهّل المملكة للتميز العالمي برؤية ثاقبة وإلهام، وتحقيق الإنجازات المتعددة والمتلاحقة بشكل سريع وملموس وفق رؤية ثاقبة وطموحة.

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