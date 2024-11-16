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إسرائيل تصعد من وتيرة العنف في لبنان

11/16/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تصاعد العنف الإسرائيلي في لبنان في الوقت الذي يدرس فيه المسؤولون اللبنانيون وحزب الله مسودة اقتراح قدمتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء الحرب.
حيث وصلت القوات البرية الإسرائيلية إلى أعمق نقطة لها في لبنان منذ غزوها قبل ستة أسابيع، قبل أن تنسحب في وقت مبكر من بعد معارك ضارية مع مسلحي حزب الله، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن قوات إسرائيلية سيطرت على تلة استراتيجية في قرية شمع بجنوب لبنان، على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية تم صدها لاحقًا عن التلة.
العمليات المستهدفة
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته ((تواصل أنشطتها العملياتية المحدودة والمحلية والمستهدفة في جنوب لبنان)). ولم يستجب الجيش على الفور لطلبات التعليق على التقارير الإعلامية اللبنانية.
وجاء الضغط على الأرض في الوقت الذي قصفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت فضلًا عن العديد من المناطق الأخرى في جنوب لبنان بما في ذلك مدينة صور الساحلية.
وضربت الغارة الصباحية في بيروت منطقة تعرف باسم الضاحية، والتي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها معقل لحزب الله، قائلًا إن طائراته ضربت مواقع متعددة تستخدمها الجماعة المسلحة. وأبلغت إسرائيل السكان مسبقًا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي

محاولات الإقناع
ومنذ أواخر سبتمبر، صعّدت إسرائيل قصفها للبنان بشكل كبير، متعهدة بشل قدرة حزب الله وإنهاء هجماته على إسرائيل.
وقُتِل أكثر من 3400 شخص في لبنان بنيران إسرائيلية ـ 80 % منهم في غضون ثمانية أسابيع ـ وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.
وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء اللبناني المؤقت إيران على محاولة إقناع حزب الله بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي يتطلب من الجماعة الانسحاب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ويستند الاقتراح إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر حرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006.
مسودة الاقتراح
وسلم السفير الأمريكي في لبنان نسخة من مسودة الاقتراح إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان يتفاوض نيابة عن حزب الله، بحسب مسؤول لبناني. وقال المسؤول عن المحادثات السرية، إن من المتوقع أن يقدم بري رد لبنان يوم الاثنين.
وذكر سياسي لبناني آخر إن مسؤولي حزب الله تلقوا المسودة، وهم يدرسونها وسيعربون عن رأيهم فيها لبري.
وقال بري إن المشروع لا يتضمن أي بند يسمح لإسرائيل بالتحرك في لبنان إذا تم خرق الاتفاق.
ونقل عن بري قوله ((لن نقبل بأي مساس بسيادتنا)).
وأضاف أن أحد البنود الواردة في المشروع والتي لا يقبلها لبنان هو اقتراح تشكيل لجنة للإشراف على الاتفاق تضم أعضاء من دول غربية.
وأضاف بري أن المحادثات مستمرة بشأن هذه النقطة وتفاصيل أخرى في المسودة، مضيفًا أن ((الأجواء إيجابية لكن كل شيء يعتمد على كيفية انتهاء

الصراع الحالي بين لبنان وإسرائيل:
التصعيد:
بدأ الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في أكتوبر 2024، نتيجة اشتباكات مستمرة مع حزب الله.
الأسباب:
تصاعد التوتر بعد اغتيال حسن نصر الله في سبتمبر 2024.
الخسائر:
مقتل العشرات من الجانبين، بينهم جنود لبنانيون ومسعفون.
الآثار:
إسرائيل أعلنت مناطق حدودية كعسكرية، والجيش اللبناني انسحب من بعض المواقع.
الردود:
لبنان يعاني من تبعات إنسانية نتيجة الاشتباكات المستمرة والهجمات المكثفة.

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