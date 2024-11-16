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تحقيق يكشف الدهاء الروسي في أوكرانيا

11/16/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت روسيا بعمل خطة لإجبار أوكرانيا على إنفاق الموارد النادرة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على البنية التحتية الحيوية، حيث نجح مصنع عالي التقنية في وسط روسيا في إنشاء قوة جديدة مميتة لمهاجمة أوكرانيا عبر عدد صغير من الطائرات دون طيار شديدة التدمير محاطة بأسراب ضخمة من الطعوم الرغوية الرخيصة.
الهدف الزائف
وتهدف الخطة، التي أطلقت عليها روسيا اسم عملية الهدف الزائف، إلى إجبار أوكرانيا على إنفاق الموارد النادرة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك استخدام ذخائر الدفاع الجوي باهظة الثمن، وفقًا لشخص مطلع على إنتاج روسيا وخبير إلكترونيات أوكراني يصطادهم من شاحنته المجهزة خصيصًا.
ولا يمكن للرادار أو القناصة أو حتى خبراء الإلكترونيات تحديد الطائرات دون طيار القاتلة في السماء.
وإليك ما يجب أن تعرفه من التحقيق:
مزيج قاتل
وتشكل الطعوم غير المسلحة الآن أكثر من نصف الطائرات دون طيار التي تستهدف أوكرانيا، وما يصل إلى 75 % من الطائرات دون طيار الجديدة التي تخرج من المصنع في المنطقة الاقتصادية الخاصة ألابوغا في روسيا، وفقًا للشخص المطلع على إنتاج روسيا، والخبير الأوكراني في الإلكترونيات.
وأضاف هذا الشخص، أن نفس المصنع ينتج نسخة قاتلة بشكل خاص من طائرة ((شاهد)) دون طيار المسلحة برؤوس حربية حرارية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر نوفمبر، أمضت منطقة كييف 20 ساعة في حالة تأهب جوي، واختلط صوت الطائرات دون طيار مع دوي الدفاعات الجوية وطلقات البنادق.
وأطلقت روسيا، السبت، 145 طائرة دون طيار فوق أوكرانيا، بعد أيام قليلة من إعادة انتخاب دونالد ترمب، وهو ما أثار الشكوك حول الدعم الأمريكي لهذه البلاد.
التشويش الإلكتروني
ومنذ الصيف، تتحطم معظم الطائرات دون طيار أو يتم إسقاطها أو تحويل مسارها عن طريق التشويش الإلكتروني، وفقًا لتحليل وكالة أسوشيتد برس للإحاطات العسكرية الأوكرانية.
وأقل من 6 % منها تصيب هدفًا واضحًا، وفقًا للبيانات منذ نهاية يوليو. لكن الأعداد الهائلة تعني أن حفنة منها يمكن أن تتسلل كل يوم - وهذا يكفي ليكون قاتلًا.
مختبر المسيرات
وتعد منطقة ألابوغا في تتارستان، وهي مجمع صناعي يقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر شرق موسكو، مختبرًا لإنتاج الطائرات دون طيار الروسية.
وتم إنشاؤه في الأصل في عام 2006 لجذب الشركات والاستثمار إلى تتارستان، وتوسع بعد غزو أوكرانيا عام 2022 وتحولت بعض القطاعات إلى الإنتاج العسكري، مضيفة مباني جديدة وجددت مواقع قائمة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي حللتها الوكالة.
وفي مقاطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، روج المصنع لنفسه باعتباره مركزًا للابتكار. لكن ديفيد ألبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن قال إن الغرض الحالي لشركة ألابوغا هو إنتاج وبيع الطائرات دون طيار لوزارة الدفاع الروسية.
التعديلات المرعبة
وقال شخص مطلع على إنتاج الطائرات دون طيار الروسية، إن أكثر التعديلات رعبا لطائرة شاهد التي تم تصميمها حتى الآن في المصنع مسلحة بقنابل حرارية، والمعروفة أيضًا باسم القنابل الفراغية.
وبحسب الشخص المطلع على إنتاج الطائرات دون طيار الروسية، فإن خطة تطوير الطائرات دون طيار غير المسلحة في ألابوغا تم تطويرها في أواخر عام 2022. وقال الشخص، الذي وافق على التحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن إنتاج الطائرات دون طيار بدأ في وقت سابق من هذا العام. والآن ينتج المصنع حوالي 40 طائرة دون طيار غير مسلحة يوميًا، وحوالي 10 طائرات مسلحة، وهي أكثر تكلفة وتستغرق وقتًا أطول في الإنتاج.
القنبلة الفراغية
ومن وجهة نظر عسكرية، تعتبر القنابل الحرارية مثالية لملاحقة الأهداف الموجودة إما داخل المباني المحصنة أو في أعماق الأرض. فهي تخلق دوامة من الضغط العالي والحرارة تخترق الجدران الأكثر سمكًا، وفي الوقت نفسه تمتص كل الأكسجين في طريقها.
وإن طائرات ألابوغا الحرارية دون طيار مدمرة بشكل خاص عندما تضرب المباني، لأنها محملة أيضًا بمحامل كروية لتسبب أقصى قدر من الضرر حتى بعد الانفجار شديد الحرارة.
وقال سيرهي بيسكريستنوف، الخبير الأوكراني في مجال الإلكترونيات والمعروف على نطاق واسع باسم فلاش، الذي تم تجهيز شاحنته العسكرية السوداء بأجهزة تشويش إلكترونية لإسقاط الطائرات دون طيار، إن المواد الباريومية استخدمت لأول مرة خلال الصيف، ويقدر أنها تشكل الآن ما بين 3 % و5 % من جميع الطائرات دون طيار.
وتتمتع هذه القنابل بسمعة مخيفة بسبب آثارها الجسدية حتى على الأشخاص الذين حوصروا خارج موقع الانفجار الأولي: انهيار الرئتين، وسحق مقل العيون، وتلف الدماغ، وفقا لآرثر فان كولر، الخبير في القانون الإنساني الدولي في جامعة فورت هير في جنوب إفريقيا.
إن تكلفة طائرة دون طيار غير مسلحة أقل كثيرًا من تكلفة طائرة دون طيار مسلحة من طراز ((شاهد)) والتي تقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، وهي تشكل جزءًا ضئيلًا من تكلفة صاروخ دفاع جوي غير مكلف نسبيًا. ويسمح طُعم واحد مزود بكاميرا بث مباشر للطائرة بتحديد موقع الدفاعات الجوية الأوكرانية ونقل المعلومات إلى روسيا في اللحظات الأخيرة من عمرها الميكانيكي. وأصبحت أسراب الطائرات حقيقة محبطة بالنسبة

أبرز النقاط المختصرة من التحقيق:
خطة روسية جديدة:
روسيا تستخدم طائرات دون طيار غير مسلحة كطُعم لإجبار أوكرانيا على إنفاق مواردها الدفاعية الثمينة.
هدف العملية:
استنزاف الذخائر الأوكرانية باهظة الثمن والحفاظ على البنية التحتية عبر طائرات دون طيار بأسعار زهيدة.
التشويش الإلكتروني:
معظم الطائرات دون طيار تُحبط عن طريق التشويش الإلكتروني، رغم نجاح القليل منها في تحقيق أهدافها.
إنتاج مكثف:
مصنع ألابوغا في روسيا ينتج مزيجًا من الطائرات المسلحة وغير المسلحة، ويُعتبر مركزًا لإنتاج الطائرات دون طيار.
تعديلات مدمرة:
تطوير طائرات دون طيار مسلحة بقنابل حرارية تسبب أضرارًا جسيمة للمباني والأفراد.
التكلفة والمزايا:
الطائرات غير المسلحة أقل تكلفة بكثير من المسلحة وتُستخدم للاستطلاع ونقل المعلومات إلى روسيا.

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