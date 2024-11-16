تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد
التاريخ
11/16/2024 2:30:46 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت إدارات التعليم
في مناطق المملكة عن بدء تطبيق نظام الدوام الشتوي يوم غد الأحد وبالتزامن مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام لمقاعد الدراسة.
يأتي ذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، من خلال مراعاة الظروف المناخية مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق الاستقرار الدراسي.
MENAFN16112024000089011017ID1108893078
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.