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تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد

11/16/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارات التعليم في مناطق المملكة عن بدء تطبيق نظام الدوام الشتوي يوم غد الأحد وبالتزامن مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام لمقاعد الدراسة.
يأتي ذلك لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، من خلال مراعاة الظروف المناخية مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحقيق الاستقرار الدراسي.

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