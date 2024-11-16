المشاط تبحث استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية – الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر،حيث ترأس الوزيرة اللجنة من الجانب المصري،ومن الجانب الأذري التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدتها مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ” COP29” بأذربيجان.

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والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري،حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني،كما التقت سامير شريفوف وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.

وهنأت الدكتورة رانيا المشاط أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي يعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.

وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة،مشيرة إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين،بما يعكس التقارب على كافة المستويات.

ونوهت المشاط ، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة.

وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.