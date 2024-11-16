المشاط تبحث استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعدادات الدورة السادسة للجنة المصرية – الأذرية المشتركة خلال 2025 في مصر،حيث ترأس الوزيرة اللجنة من الجانب المصري،ومن الجانب الأذري وزير
التنمية الرقمية والنقل، وستتم مشاركة مسودة بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة مع الجانب الأذربيجاني في أقرب وقت، والتي تشمل آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم
العالي، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماعات الثنائية التي عقدتها مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات خلال فعاليات مؤتمر المناخ” COP29” بأذربيجان.
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والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري،حيث يرأس الوزيران اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني،كما التقت سامير شريفوف وزير المالية الأذري، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات المشتركة بين البلدين، والتعاون المستقبلي في مختلف مجالات التنمية.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط أذربيجان على استضافة مؤتمر المناخ COP29، الذي يعقد في وقت حيوي حيث تشتد الحاجة إلى دفع جهود العمل المناخي، كما أشادت بحفاوة استقبال الوفد المصري المُشارك في المؤتمر.
وعبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اعتزاز الحكومة المصرية بالعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة،مشيرة إلى أهمية تلك اللقاءات في دفع العلاقات الاقتصادية قدمًا بين البلدين،بما يعكس التقارب على كافة المستويات.
ونوهت المشاط ، بزيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلى جمهورية مصر العربية في يونيو 2024، حيث تم توقيع سبع وثائق في مجالات مختلفة شملت التعاون الاقتصادي، التحول الرقمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، النفط والغاز، وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى مجالات أخرى، كما أشارت إلى لقاء رئيسي وزراء البلدين خلال فعاليات مؤتمر المناخ، وهو ما يؤكد متانة العلاقات بين البلدين على كل الأصعدة.
وناقش الجانبان مقترحات التعاون لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن زيادة الاستثمارات في ضوء جهود الدولة للتوسع في قطاعات توطين الصناعة، وتشجيع الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سلطت الضوء على جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص، والتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وهو ما يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع الجانب الأذري.
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