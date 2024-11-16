لوسيد: إلغاء ترامب للإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية لن يضرنا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قلل الرئيس التنفيذي لشركة“لوسيد غروب” ،بيتر رولينسون، من أهمية الإعفاءات الضريبية الأميركية على السيارات الكهربائية بالنسبة للشركة، حتى مع تراجع أسهمها إلى أدنى مستوياتها بسبب مخاوف من احتمال فقدان الدعم الحكومي.

أوضح رولينسون أمس، خلال مقابلة مع تلفزيون“بلومبرغ”، أن سيارة“لوسيد إير” العائلية التي يبدأ سعرها من 69900 دولار غير مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية عند الشراء بسبب ارتفاع سعرها.

موضوعاتالآفاق الاقتصادية لأوروبا تتأثر بسياسات التقشف المالي تغير المناخ يهدد زراعات الكاكاو الإفريقية وأسعار الشيكولاتة عالميا تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات

في حين يُمكن لبعض العملاء الحصول على إعفاء بقيمة 7500 دولار عند استئجار سيارة كهربائية من طراز“إير”، فإن هناك حداً أقصى لدخل الأسر يحرم العديد من عملاء الشركة من تلك الاستفادة.

عندما سُئل عن تأثير ولاية ثانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أضاف رولينسون:“لوسيد، من بين جميع مصنعي السيارات الكهربائية، هي الأكثر تحصيناً ضد ذلك”.

انخفض سهم“لوسيد” بنسبة تصل إلى 5.8% أمس ليصل إلى 1.96 دولار، في أدنى سعر له منذ طرح الشركة في السوق خلال سبتمبر 2020.

جاء هذا التراجع بعد انخفاض بنسبة 4.6% أمس، عقب تقرير من وكالة“رويترز” يفيد بأن فريق ترامب الانتقالي يعتزم إلغاء الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية.

عند سؤاله عما إذا كان قلقاً من أن يحصل إيلون ماسك، رئيس شركة“تسلا”، على معاملة تفضيلية من إدارة ترامب المقبلة، قال رولينسون:“لقد سحبنا في الوقت الحالي زمام القيادة التكنولوجية من“تسلا”، وهذا لا يحظى بالتقدير الكافي.

أعتقد لذلك أننا في موقف قوي لتجاوز أي أزمة طارئة”.

يتوقع محللون أن تبيع“لوسيد” حوالي 9500 سيارة كهربائية العام الحالي، وهو رقم ضئيل مقارنة بنحو 1.8 مليون سيارة يُتوقع أن تُسلمها“تسلا” للعملاء.

بينما تظل السيارة“إير” الطراز الوحيد المتاح حالياً من لوسيد، فقد بدأت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة نيوارك في ولاية كاليفورنيا، في تلقي الحجوزات لمركبتها المنتظرة“غرافيتي” الرياضية متعددة الاستخدامات والمقرر بدء إنتاجها قبل نهاية السنة الجارية.