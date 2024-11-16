تقدم في مفاوضات الصين وأوروبا بشأن الرسوم على السيارات الكهربائية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي عن تحقيق“تقدم تقني” في محادثاتهما التي تستهدف تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الكتلة الأوروبية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بحسب منشور على حساب“ويبو” التابع لشبكة“تلفزيون الصين المركزي” (CCTV).

تناولت المحادثات بين الطرفين تعهدات الأسعار، وهي آلية معقدة للتحكم في أسعار وحجم الصادرات بهدف تفادي الرسوم الجمركية.

موضوعاتالآفاق الاقتصادية لأوروبا تتأثر بسياسات التقشف المالي تغير المناخ يهدد زراعات الكاكاو الإفريقية وأسعار الشيكولاتة عالميا تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات

جرت هذه المفاوضات في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر، وأكد الجانبان تحقيق تقدم تقني مع الإشارة إلى استمرار المحادثات خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت شبكة“سي سي تي في”، نقلاً عن أشخاص لم تُفصح عن هوياتهم، اليوم، أن التوافق على إطار التزامات الأسعار يعكس توصل الطرفين لبعض الاتفاقيات بشأن الإطار العام لهذه القضية، ما يدل أيضاً على رغبتهما في تركيز مواردهما على التفاوض بشأن القضايا الجوهرية والعمل نحو تحقيق هدف مشترك.

ومع ذلك، ذكرت“بلومبرغ” هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الإنجازات المحققة في المحادثات محدودة للغاية، ويستبعد التوصل إلى اتفاق سريع. ومن جهتها، انتقدت“سي سي تي في” التقارير التي زعمت أن الصين لم تقدم مقترحات مرضية للاتحاد الأوروبي وأن احتمالية التوصل إلى اتفاق ضئيلة، ووصفتها بأنها“تضليل متعمد للرأي العام وتدخل في عملية التفاوض”، دون تحديد التقارير المقصودة.