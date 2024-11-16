تقدم في مفاوضات الصين وأوروبا بشأن الرسوم على السيارات الكهربائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت الصين والاتحاد الأوروبي عن تحقيق“تقدم تقني” في محادثاتهما التي تستهدف تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الكتلة الأوروبية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بحسب منشور على حساب“ويبو” التابع لشبكة“تلفزيون الصين المركزي” (CCTV).
تناولت المحادثات بين الطرفين تعهدات الأسعار، وهي آلية معقدة للتحكم في أسعار وحجم الصادرات بهدف تفادي الرسوم الجمركية.
موضوعات متعلقة
الآفاق الاقتصادية لأوروبا تتأثر بسياسات التقشف المالي تغير المناخ يهدد زراعات الكاكاو الإفريقية وأسعار الشيكولاتة عالميا تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات
جرت هذه المفاوضات في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر، وأكد الجانبان تحقيق تقدم تقني مع الإشارة إلى استمرار المحادثات خلال الأسبوع الجاري.
وأفادت شبكة“سي سي تي في”، نقلاً عن أشخاص لم تُفصح عن هوياتهم، اليوم، أن التوافق على إطار التزامات الأسعار يعكس توصل الطرفين لبعض الاتفاقيات بشأن الإطار العام لهذه القضية، ما يدل أيضاً على رغبتهما في تركيز مواردهما على التفاوض بشأن القضايا الجوهرية والعمل نحو تحقيق هدف مشترك.
ومع ذلك، ذكرت“بلومبرغ” هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الإنجازات المحققة في المحادثات محدودة للغاية، ويستبعد التوصل إلى اتفاق سريع. ومن جهتها، انتقدت“سي سي تي في” التقارير التي زعمت أن الصين لم تقدم مقترحات مرضية للاتحاد الأوروبي وأن احتمالية التوصل إلى اتفاق ضئيلة، ووصفتها بأنها“تضليل متعمد للرأي العام وتدخل في عملية التفاوض”، دون تحديد التقارير المقصودة.
MENAFN16112024000202011048ID1108893074
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.