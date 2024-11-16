طفرة متوقعة لقطاع البنوك في البورصة مع طرح المصرف المتحد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يترقب قطاع البنوك فى المصرية وافدًا جديدًا بعد إعلان المصرى عن عزمه طرح حصة من أسهم“المصرف المتحد” قبل نهاية العام الجاري.

وسينضم المصرف المتحد إلى مؤشر قطاع البنوك الذى يحقق أداءً قويًا منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة خلال نفس الشهر بواقع 600 نقطة أساس، وهى مؤثر أساسى فى أداء قطاع البنوك.

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كما حقق مؤشر قطاع البنوك فى البورصة المصرية تطورًا خلال العام الجارى ليشهد نموًا شهريًا، حيث حقق نموًا بواقع 4% خلال يناير الماضى، ليواصل الارتفاع وصولًا إلى نمو بنسبة 7.23% فى أكتوبر الماضى.

وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب بشركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية، أن يستمر أداء القطاع البنوك فى النمو المطرد مع اقتراب طرح المصرف المتحد مما سيعيد تقييم أسهم القطاع البنكى، ويؤثر بدوره على أداء أسهم القطاع فى البورصة.

وقال إن قطاع البنوك يشهد عودة الصدارة لسهم البنك التجارى الدولى الذى يستحوذ مؤخرًا على حصة تتجاوز 5% من التداولات الأسبوعية للبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن تفاؤل قوي بأداء أسهم القطاع خلال الربع الجارى من العام.

وحددت بحوث النعيم لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى عند 100 جنيه للسهم، مقابل 82.62 جنيه السعر السوقى الذى يتداول عنده السهم فى البورصة المصرية.

واستحوذ قطاع البنوك على نحو 11% من إجمالى تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى ليقتنص أكثر من مليارى جنيه بعد استبعاد الصفقات، بالتزامن مع تحديد النطاق السعرى لطرح أسهم المصرف المتحد فى البورصة.

وقال المصرف المتحد، فى بيان له الأسبوع الماضى، إنه حدد النطاق السعرى لعملية طرح 30% من أسهمه بين 12.7 جنيه و15.6 جنيه للسهم، وبذلك ستتراوح قيمة البنك، المملوك للبنك المركزى المصرى، بين 13.97 مليار و17.16 مليار جنيه.

وكشف المصرف المتحد، أن الطرح يتضمن اكتتابًا خاصًا فى 313.5 مليون سهم، والشريحة الصغيرة المتبقية ستكون للاكتتاب العام.

وأوضح المصرف المتحد، أن شركة سى آى كابيتال هى المنسق العالمى الوحيد ومدير السجل الوحيد للطرح، فى حين يلعب مكتب حلمى وحمزة وشركاه، ومكتب القاهرة لشركة بيكر ماكنزى، دور المستشار القانونى للطرح.

ورجح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تشهد أسهم القطاع البنكى طفرة فى أدائها خلال الفترة المقبلة لتوازى النمو فى الأرباح، ولكنه تابع قائلًا:“إلا أن هذا التأثير لا ينعكس بصورة واضحة بسبب عدة عوامل أهمها قوى العرض والطلب والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة التى تؤثر على أداء السوق ككل وليس قطاع البنوك فقط”.

أضاف شفيع، أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزى المصرى لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية عدة أحداث تدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مثل ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة وأن أسعار الفائدة المحدد الأكبر فى الأداء المالى الذى ينعكس بدوره على قيم الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية.

فى سياق متصل، تسعى البورصة المصرية لإعادة هيكلة مؤشرات القطاعات خلال الفترة المقبلة، وتولى أولوية لهيكلة مؤشر قطاع العقارات والبنوك والتكنولوجيا، من حيث الأوزان النسبية للأسهم فى المؤشر، وكذلك حجم السيولة على الورقة المالية، بالإضافة إلى نسبة الأسهم حرة التداول.

وتهدف تلك الهيكلة إلى تشجيع مديرى ومؤسسى الصناديق الاستثمارية لتأسيس صناديق قطاعية متخصصة تتبع تلك المؤشرات مما يزيد بدوره من زخم السيولة فى تلك القطاعات.

وقال عبد الخالق محمد، محلل استراتيجيات بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة أثر إيجابًا على أرباح البنوك، خاصةً أنه على الرغم من ذلك لم يظهر الأثر الكلى لرفع أسعار الفائدة على الأداء المالى للبنوك بعد.

وتوقع أن يسجل قطاع البنوك مستويات قياسية جديدة انعكاسًا لمستويات الفائدة الحالية، موضحًا أنه مع تراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل ستبدأ محفظة القروض فى النمو مرة أخرى نتيجة احتياج الشركات لتمويل توسعاتها ونمو أنشطتها ما سينعكس بدوره على أداء أسهم البنوك المتوقع لها الرواج خلال 2025.

وذكر محمد، أن الربعين الجارى والأول من العام المقبل سيشهدان طفرات جديدة فى أرباح البنوك، لكن ستبدأ هذه الوتيرة فى الهدوء بحلول نهاية العام المقبل، موضحًا أن زخم أداء مؤشر القطاع فى البورصة المصرية سيستمر فى قيادة التداولات حتى نهاية العام المقبل.

وتوقع عبد الرحمن الشامى، محلل مالى أول بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، استمرار زخم أداء قطاع البنوك خلال الفترة المقبلة حتى مع توجه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة.

وقال إن خفض الفائدة من شأنه أن يحفز النشاط الاقتصادى ويدفع الشركات للاقتراض والتوسع فى أنشطتها وعملياتها مما يساعد على تعويض جزء من إيرادات الفوائد المفقودة من تخفيض أسعار الفائدة، ويقود استمرار النمو بدفع من زيادة القروض.