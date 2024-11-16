دراسة: عجز العمالة المؤهلة في ألمانيا يتجاوز حاجز 530 ألف عامل

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت دراسة حديثة أجراها مركز الكفاءة للعمالة الماهرة في ألمانيا عن تفاقم أزمة نقص العمالة الماهرة الذي يعاني منها أصحاب العمل، حيث تجاوز عدد العمالة الماهرة المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل في كافة القطاعات والصناعات أكثر من 530 ألف عامل بين يوليو 2023 ويونيو 2024.

وأظهرت الدراسة أن قطاع الرعاية الصحية هو الأكثر تضررا من نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، مع وجود نحو 47,400 ألف وظيفة شاغرة لم يتم التقديم عليها أو شغلها في عامي 2023 / 2024، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية“دويتشه فيله”.

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وأشارت الدراسة، إلى أن ثاني أكبر نقص في العمالة الماهرة يعاني منه مجال أعمال البناء التحضيرية وتركيبات البناء وغيرها من المهن في هذا القطاع، حيث كان هناك حوالي 42 ألف وظيفة شاغرة.

وأوضحت الدراسة ، أن أزمة عجز العمالة الماهرة في القطاع الصحي بألمانيا تفاقمت بسبب زيادة المطالب الصحية في ظل شيخوخة السكان، حيث توقعت وكالة الصحة العامة الألمانية، معهد روبرت كوخ (RKI)، أن تنمو نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 21 % حاليًا إلى 29 % بحلول عام 2030.

وأظهرت الدراسة أن النقص الأكبر في القطاع الصحي كان في أخصائيي العلاج الطبيعي، مع وجود ما يقرب من 11600 وظيفة شاغرة، بينما بلغ العجز في مساعدي طب الأسنان 7350، و7100 لموظفي الرعاية الصحية والتمريض.