دراسة: عجز العمالة المؤهلة في ألمانيا يتجاوز حاجز 530 ألف عامل

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت دراسة حديثة أجراها مركز الكفاءة للعمالة الماهرة في ألمانيا عن تفاقم أزمة نقص العمالة الماهرة الذي يعاني منها أصحاب العمل، حيث تجاوز عدد العمالة الماهرة المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل في كافة القطاعات والصناعات أكثر من 530 ألف عامل بين يوليو 2023 ويونيو 2024.
وأظهرت الدراسة أن قطاع الرعاية الصحية هو الأكثر تضررا من نقص العمالة الماهرة في ألمانيا، مع وجود نحو 47,400 ألف وظيفة شاغرة لم يتم التقديم عليها أو شغلها في عامي 2023 / 2024، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الألمانية“دويتشه فيله”.
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وأشارت الدراسة، إلى أن ثاني أكبر نقص في العمالة الماهرة يعاني منه مجال أعمال البناء التحضيرية وتركيبات البناء وغيرها من المهن في هذا القطاع، حيث كان هناك حوالي 42 ألف وظيفة شاغرة.
وأوضحت الدراسة ، أن أزمة عجز العمالة الماهرة في القطاع الصحي بألمانيا تفاقمت بسبب زيادة المطالب الصحية في ظل شيخوخة السكان، حيث توقعت وكالة الصحة العامة الألمانية، معهد روبرت كوخ (RKI)، أن تنمو نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر من 21 % حاليًا إلى 29 % بحلول عام 2030.
وأظهرت الدراسة أن النقص الأكبر في القطاع الصحي كان في أخصائيي العلاج الطبيعي، مع وجود ما يقرب من 11600 وظيفة شاغرة، بينما بلغ العجز في مساعدي طب الأسنان 7350، و7100 لموظفي الرعاية الصحية والتمريض.
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