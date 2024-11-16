مستوردون: البنوك تدبر الدولار للسلع غير الأساسية منذ بداية الشهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن البنوك خاطبت عملاءها منذ بداية الشهر الحالى لتدبير الدولار وفتح اعتمادات للسلع غير الأساسية.

أضاف لـ”البورصة”، أن توافر السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، وتحسن مؤشرات الاقتصاد ورفع تصنيفات الوكالات العالمية لنظرة جيدة لمستقبل الاقتصاد، دفع المركزى لتوجيه البنوك لمخاطبة عملائهم وتدبير الدولار وفق مراكز الدولار فى كل بنك.

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وتضم قائمة السلع غير الأساسية، السيارات تامة الصنع والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات الأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، والمعدات الثقيلة.

قال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس الشعبة بتجارية كفر الشيخ، إن العديد من مستوردى تلك السلع خاطبتهم البنوك لفتح اعتمادات مستندية، وقد تصل شحناتهم على بداية العام المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات ومن ثم شحنها من بلد المنشأ.

أضاف“المكاوى” لـ”البورصة”، أن التوجيه صدر منذ أسبوعين تقريبا ومدة الشحن من شرق آسيا تستغرق نحو شهرين أو أكثر بسبب اضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر مرور السفن برأس الرجاء الصالح ما يفرض عليها استغراق وقت أكثر، بينما المستوردين الذين تم فتح اعتماد لهم من أوروبا يستغرق وصولها من أسبوع لأسبوعين على أقصى تقدير.

أشار إلى أن توجيه المركزى لتدبير العملة لتلك السلع، يدل على وفرة الدولار فى البنوك، ويعيد الثقة للمستثمرين فى القطاع المصرفى وقوة وصلابة الاقتصاد، ما يحفز المستثمر على ضخ استثمارات جديدة وجذب رؤوس أموال أجنبية.

لفت إلى أن الإفراجات عن تلك السلع ستتم بعد شهرين، بعد حصر الطلبيات ودخول السلع للموانئ المصرية.

وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن البنوك تدبر الدولار حاليا لعملائها، لنحو 13 مجموعة سلعية غير أساسية بعد توقف استيرادها منذ مارس 2022، إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزى.

أضاف“بشاى” لـ”البورصة”، أن مستوردى تلك السلع لم يرسلوا شكاوى للشعبة العامة أو اتحاد الغرف التجارية، بتحديات أو عرقلة تواجههم فى استيراد سلعهم وفتح اعتمادات مستندية لها.

ذكر، أن البنك المركزى كان قد سمح لمستوردى السيارات تامة الصنع بفتح الاستيراد ولكن بتمويل من حصيلة تلك الشركات الدولارية وليس من البنوك.

أشار إلى أن المستوردين يقومون بتغطية الاعتماد المستندى بالجنيه المصرى ثم يتم تدبير الدولار من قبل البنك.

لفت إلى أن باقى القطاعات الاستيرادية من خامات ومستلزمات إنتاج وسلع أساسية يتم تدبير الدولار لها من البنوك منذ أكثر من 8 شهور دون مشكلة أو الانتظار فى قوائم الأمر الذى انعكس على استقرار السلع بالسوق.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، إن مستوردى القطاع لم يواجهوا تحديات فى استيراد معداتهم والآلات اللازمة للتصنيع.

أضاف لـ”البورصة”، أن القطاع من القطاعات المهمة التى تستقطب دولارًا من الخارج وليست من القطاعات التى تستنزف الدولار، ونستهدف الوصول بالصادرات إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى.

وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع لم يعد فى حاجة لاستيراد هواتف محمولة من الخارج، بعد دخول العديد من الاستثمارات الأجنبية وتدشين مصانع لكبرى الشركات مثل شاومى وسامسونج وفيفو وانفنكس، وقريبا اطلاق هواتف أوبو المصنعة محليا فى السوق.