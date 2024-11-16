النصر للسيارات تعود للإنتاج بعد 15 عاما من التوقف

شهد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء السبت، احتفالية عودة شركة النصر للسيارات – إحدى شركات قطاع الأعمال العام للسيارات للإنتاج، بتجميع 110 أتوبيسات سياحية بالتعاون مع شركة“يوتنج الصينية”.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات السوق المصرى من السيارات تقدر بنحو 500 ألف سيارة سنويًا، ومؤهل للزيادة خلال السنوات القادمة.

موضوعات((صناعة الجلود)) تطلب مهلة 3 سنوات لنقل مصانعها من المناطق السكنية مصر تستعد لاستضافة“رالي رمال الوادي الجديد” الأسبوع الجارى “يور ترانزيت” تتعاون مع“النصر للسيارات” لإنتاج ألف بطارية كهربائية العام المقبل

وأوضح أن الدولة لا تُفرّط فى قلاعها الصناعية ولكن تعيد الاستغلال الأمثل لها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة بما تملكه من بنية أساسية رغم توقفها منذ نحو 15 عاما.

وقال خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الاتوبيسات بعد أعمال التطوير تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف إنتاج 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلى تصل إلى 50% فى مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%.

لفت إلى تسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم“نصر سكاى” السياحى إلى شركات وزارة النقل، وتبلغ سعة الحافلة الواحدة 49 راكبا بطول 12 مترا.

وقال إنه من المستهدف إنتاج الأتوبيس بالكامل خلال السنوات القادمة، موضحا أن“يوتنج الصينية” هى نفس الشركة التى قامت بتوريد الأتوبيسات لكأس العالم فى قطر.

وفى سياق متصل، قال شديد، إنه من المقرر الانتهاء من مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء فى تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبى فى منتصف عام 2025 بنسبة مكون محلى تتجاوز 45% كمرحلة أولى.

وأشار شديد إلى توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتى“ترون تكنولوجى” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية باستثمارات 10 ملايين دولار، بغرض تصنيع أول مينى باص كهربائى (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحى، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس

فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية فى عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.

تأسست شركة النصر للسيارات عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 فى منطقة وادى حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفى عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.