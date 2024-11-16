النصر للسيارات تعود للإنتاج بعد 15 عاما من التوقف

(MENAFN
- Al-Borsa News) شراكة مصرية إماراتية سنغافورية تايوانية لتصنيع بطاريات والأتوبيسات الكهربائية
شهد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء السبت، احتفالية عودة شركة النصر للسيارات – إحدى شركات قطاع الأعمال العام للسيارات للإنتاج، بتجميع 110 أتوبيسات سياحية بالتعاون مع شركة“يوتنج الصينية”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن احتياجات السوق المصرى من السيارات تقدر بنحو 500 ألف سيارة سنويًا، ومؤهل للزيادة خلال السنوات القادمة.
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وأوضح أن الدولة لا تُفرّط فى قلاعها الصناعية ولكن تعيد الاستغلال الأمثل لها بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة بما تملكه من بنية أساسية رغم توقفها منذ نحو 15 عاما. شديد: بدء الإنتاج التجريبى لمصنع سيارات الركوب منتصف عام 2025
وقال خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الاتوبيسات بعد أعمال التطوير تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف إنتاج 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلى تصل إلى 50% فى مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%.
لفت إلى تسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم“نصر سكاى” السياحى إلى شركات وزارة النقل، وتبلغ سعة الحافلة الواحدة 49 راكبا بطول 12 مترا.
وقال إنه من المستهدف إنتاج الأتوبيس بالكامل خلال السنوات القادمة، موضحا أن“يوتنج الصينية” هى نفس الشركة التى قامت بتوريد الأتوبيسات لكأس العالم فى قطر.
وفى سياق متصل، قال شديد، إنه من المقرر الانتهاء من مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء فى تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبى فى منتصف عام 2025 بنسبة مكون محلى تتجاوز 45% كمرحلة أولى. تسليم أول دفعة من أتوبيسات“نصر سكاى” إلى شركات وزارة النقل
وأشار شديد إلى توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتى“ترون تكنولوجى” السنغافورية التايوانية، و”يور ترانزيت” الإماراتية باستثمارات 10 ملايين دولار، بغرض تصنيع أول مينى باص كهربائى (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحى، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس
فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية فى عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
تأسست شركة النصر للسيارات عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 فى منطقة وادى حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفى عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
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