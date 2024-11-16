((جمعية المصدرين)) تتواصل مع ((الاستثمار)) لتنفيذ وثيقة سياسة مجتمع الأعمال

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد قاسم، رئيس جميعة المصدرين المصريين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية على هامش افتتاح النسخة الثامنة لمعرض“دتستنيشن افريكا”، إن الجميعة اجتمعت مع حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية، قبل يومين لمناقشة وثيقة السياسات وتوضيح الرؤية حول كيفية تنفيذها.

وأضاف ((قاسم))، أن الجمعية عرضت على الوزير؛ بنود وثيقة“مجتمع الأعمال” التى وضعتها في وقت سابق لتنمية الصادرات المصرية. موضحًا أن إعداد الوثيقة استغرق نحو 6 شهور وتضمنت خطوات عملية مطلوبة لاختراق الأسواق الخارجية الأفريقية والأوروبية والآسيوية.

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وقال إن الوثيقة شارك فى إعدادها 11 منظمة أعمال من خلال جلسات تشاورية، وأبرز المنظمات هى الغرفة الأمريكية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، ورجال أعمال الأسكندرية، إضافة إلى جمعية شباب الأعمال والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

ووفقا لقاسم؛ اقترحت الوثيقة تأسيس هيئة وطنية لدراسة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية مع التركيز على الصناعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية فى المقدمة منها الصناعات الهندسية.

ورداً على سوال لـ“البورصة” حول خفض نسبة المساندة التصديرية بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، قال قاسم إنه يجب التناسب بين مستهدفات الحكومة لتحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار وحجم المساندة التصديرية للشركات.

وتوقع قاسم أن يزيد حجم الطلبات على الاستثمار خلال الفترة المقبلة بشكل كبير؛ مُشيرًا إلى أن الشركات المحلية ليس لديها القدرة الكافية لتحقيق المستهدف من الصادرات؛ ومن المهم فتح باب الاستثمار للشركات الأجنبية لذلك قامت الجميعة بإطلاق مبادرة ((الاستثمار من أجل التصدير)) والتي تقوم بإقامة معارض وإرسال بعثات لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح، أن المبادرة تلقت العديد من الطلبات تكلفتها تتعدى مئات الملايين من الدولارات من آسيا وأوروبا؛ وجار دراستها حاليا.

تابع أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات لتنفيذ المبادرة منها توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وهيئة الاستثمار وإنشاء إدارة دعم السياسات بالجمعية، لكي تقوم بمهمة الترويج للسياسات المحفزة على التصدير والإنتاج، وموضحًا أن التصدير هدف رئيسى للمبادرة.

ولفت إلى أن الجمعية دشنت دليل أطلقت عليه اسم ((فريكوستون فاكيو))، من أجل الإجابة على كافة طلبات المستوردين؛ منوها بأن المشكلة الرئيسية في الاستجابة لتلك للاستثمارات تكمن في توافر الأراضي المرفقة.

نوه قاسم إلى أن تحقيق هدف الحكومة بالوصول لحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب فتح الباب للاستثمارات الخارجية، والقضاء على المعوقات البيروقراطية للجهاز الحكومى؛ فضلاً عن استغلال الطاقات الإنتاجية فى القطاعين الزراعي والصناعي.

ذكر أن هناك العديد من الدول التى سبقت مصر فى النمو بحجم صادراتها فى قطاع الملابس الجاهزة مثل فيتنام التى بلغت صادراتها 35 مليار دولار وتركيا نحو 150 مليار دولار وبنجلاديش بنحو 35 مليار دولار.

أضاف قاسم أن السوق الأوروبي والأمريكي يعدان من أهم الاسواق المرشحة لزيادة صادرات مصر من الملاس الجاهزة والمفروشات للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التى تربطهما بمصر، والتى تتضمن بعض المزايا منها الإعفاء الجمركي الكامل، وموضحاً أن تلك الأسواق تمثل نحو 70% على الأقل من حجم واردات العالم من الملابس.

ووفقا لقاسم؛ تصل صادرات إفريقيا من الملابس الجاهزة والمنسوجات لنحو 12 مليار دولار من 54 دولة، مضيفاً أن مصر وتونس والمغرب تستحوذ على 10% منها.

وانطلقت فاعليات معرض دتستنيشن افريكا في نسخته الثامنة بمشاركة 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة وافتتحه حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.