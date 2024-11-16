أكوا باور توقع اتفاقية إنشاء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات مع أوزبكستان

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور توصلها إلى اتفاقية تنفيذ ملزمة، مع وزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان، لتطوير أنظمة مستقلة لتخزين الطاقة بالبطاريات، بسعة 2 جيجاواط في الساعة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أنها ستحصل بموجب هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عامين، يمكن تمديدها باتفاق الطرفين، على حق أولوية التعاقد على المشروعات الجديدة من سعة 2 جيجاواط في الساعة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان، الأمر الذي يتيح لها تقديم أقل تعرفة ممكنة وبأسعار تنافسية.

موضوعاتالآفاق الاقتصادية لأوروبا تتأثر بسياسات التقشف المالي تغير المناخ يهدد زراعات الكاكاو الإفريقية وأسعار الشيكولاتة عالميا تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات

وأضافت أن الطرفين سيتعاونان على إعداد دراسات الجدوى لتحديد المواقع المثالية لإقامة مشروعات هذه الاتفاقية.

وبينت أن هذا الإعلان عن توقيع الاتفاقية جاء على هامش توقيع المملكة وجمهوريات أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وتم التوقيع رسمياً على الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP 29)، في باكو عاصمة أذربيجان.