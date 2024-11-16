أكوا باور توقع اتفاقية إنشاء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات مع أوزبكستان

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة أكوا باور توصلها إلى اتفاقية تنفيذ ملزمة، مع وزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان، لتطوير أنظمة مستقلة لتخزين الطاقة بالبطاريات، بسعة 2 جيجاواط في الساعة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الشركة في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أنها ستحصل بموجب هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عامين، يمكن تمديدها باتفاق الطرفين، على حق أولوية التعاقد على المشروعات الجديدة من سعة 2 جيجاواط في الساعة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان، الأمر الذي يتيح لها تقديم أقل تعرفة ممكنة وبأسعار تنافسية.
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وأضافت أن الطرفين سيتعاونان على إعداد دراسات الجدوى لتحديد المواقع المثالية لإقامة مشروعات هذه الاتفاقية.
وبينت أن هذا الإعلان عن توقيع الاتفاقية جاء على هامش توقيع المملكة وجمهوريات أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وتم التوقيع رسمياً على الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP 29)، في باكو عاصمة أذربيجان.
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