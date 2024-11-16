أوشن إكسبريس تدرس مع النقل آليات تمويل مشروع الميناء الجاف ببرج العرب

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن شركة“أوشن اكسبريس شيبنج” الفائزة بحق إنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف ببرج العرب والمنطقة اللوجستية المتاخمة له، تدرس مع وزارة النقل حالياً الموقف النهائى لتحديد آليات تمويل المشروع.
وأضافت المصادر أن“النقل” حددت اجتماعا مع الشركة الأسبوع المقبل للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتلك الدراسات المؤهلة لتوقيع العقد النهائى المتوقع إبرامه خلال ديسمبر 2024.
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وبحسب المصادر يقام الميناء الجديد على مساحة تقدر بنحو 133 فدانا بتكلفة تقديرية مليار جنيه وتشمل الأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع الجديد بمدينة برج العرب، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى للتنفيذ، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهراً.
لفتت المصادر إلى أن هناك عدة سيناريوهات للتمويل تم العمل عليها، حيث دخلت الشركة فى مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية الفترة الماضية، بالإضافة إلى العمل على تحديد نسبة التمويل الذاتى المقترحة.
ووقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل نوفمبر 2023 خلال معرض ترانس ميا للنقل على مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف بحق انتفاع لمدة 30 عاما.
ومن المخطط أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد إلى 120 ألف حاوية مكافئة سنوياً ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية، ويخدم الميناء الجاف الجديد المنطقة الصناعية ببرج العرب، وسيكون له دور كبير فى تخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية البحرى.
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