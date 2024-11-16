أوشن إكسبريس تدرس مع النقل آليات تمويل مشروع الميناء الجاف ببرج العرب

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن شركة“أوشن اكسبريس شيبنج” الفائزة بحق إنشاء وإدارة وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف ببرج العرب والمنطقة اللوجستية المتاخمة له، تدرس مع وزارة النقل حالياً الموقف النهائى لتحديد آليات تمويل المشروع.

وأضافت المصادر أن“النقل” حددت اجتماعا مع الشركة الأسبوع المقبل للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتلك الدراسات المؤهلة لتوقيع العقد النهائى المتوقع إبرامه خلال ديسمبر 2024.

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وبحسب المصادر يقام الميناء الجديد على مساحة تقدر بنحو 133 فدانا بتكلفة تقديرية مليار جنيه وتشمل الأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع الجديد بمدينة برج العرب، ومن المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد النهائى للتنفيذ، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية لمدة 24 شهراً.

لفتت المصادر إلى أن هناك عدة سيناريوهات للتمويل تم العمل عليها، حيث دخلت الشركة فى مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية الفترة الماضية، بالإضافة إلى العمل على تحديد نسبة التمويل الذاتى المقترحة.

ووقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل نوفمبر 2023 خلال معرض ترانس ميا للنقل على مذكرة تفاهم مع شركة أوشن اكسبرس شيبنج بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف بحق انتفاع لمدة 30 عاما.

ومن المخطط أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد إلى 120 ألف حاوية مكافئة سنوياً ونحو 6.7 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية، ويخدم الميناء الجاف الجديد المنطقة الصناعية ببرج العرب، وسيكون له دور كبير فى تخفيف الضغط على ميناء الإسكندرية البحرى.