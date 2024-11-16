تصل إلى 1.78 مليون جنيه.. طرح بايك بي جي 30 موديل 2025

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“الكان أوتو”، الوكيل الجديد لعلامة“بايك” الصينية في مصر، عن أسعار طراز BJ30“بايك بي جي 30” الهجين موديل 2025، الذي تم إطلاقه بنهاية أكتوبر الماضي.

حددت الشركة أسعار طرازات ((بايك BJ30)) حيث جاءت الفئة الأولى ((بنزين)) بسعر 1.690 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية المدعومة بتقنية الشاحن التوربيني ((الهايبرد)) سجلت 1.780 مليون جنيه.

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ويتميز هذا الطراز بتقديم تجربة قيادة متميزة، خاصة على الطرق الوعرة، ليعزز مكانته ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق المصري.

تتمتع“بايك بي جي 30” بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 185 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر. كما تم تجهيز السيارة بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وقوية في آن واحد.

أبعاد السيارة تشمل طولاً يبلغ 4,730 مم، وعرضًا 1,910 مم، وارتفاعًا 1,790 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,820 مم وخلوص أرضي يبلغ 215 مم، ما يمنحها مرونة كبيرة للتعامل مع مختلف أنواع الطرقات، سواء كانت داخل المدينة أو على التضاريس الوعرة.

التجهيزات الداخلية للسيارة تضيف لمسة عصرية، حيث تحتوي على شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة لمس كبيرة بحجم 14.6 بوصة، مما يضمن للسائق والركاب تجربة مريحة مليئة بالتكنولوجيا الحديثة.

وتوفر شركة“الكان أوتو” ضمانًا يصل إلى 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر لطرازات“بايك” في مصر، مما يعزز ثقة العملاء في هذا الطراز ويجعله خيارًا موثوقًا للمستهلك المصري الباحث عن سيارة SUV تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة.