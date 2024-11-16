تصل إلى 1.78 مليون جنيه.. طرح بايك بي جي 30 موديل 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت شركة“الكان أوتو”، الوكيل الجديد لعلامة“بايك” الصينية في مصر، عن أسعار طراز BJ30“بايك بي جي 30” الهجين موديل 2025، الذي تم إطلاقه بنهاية أكتوبر الماضي.
حددت الشركة أسعار طرازات ((بايك BJ30)) حيث جاءت الفئة الأولى ((بنزين)) بسعر 1.690 مليون جنيه، بينما الفئة الثانية المدعومة بتقنية الشاحن التوربيني ((الهايبرد)) سجلت 1.780 مليون جنيه.
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ويتميز هذا الطراز بتقديم تجربة قيادة متميزة، خاصة على الطرق الوعرة، ليعزز مكانته ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق المصري.
تتمتع“بايك بي جي 30” بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 185 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر. كما تم تجهيز السيارة بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وقوية في آن واحد.
أبعاد السيارة تشمل طولاً يبلغ 4,730 مم، وعرضًا 1,910 مم، وارتفاعًا 1,790 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 2,820 مم وخلوص أرضي يبلغ 215 مم، ما يمنحها مرونة كبيرة للتعامل مع مختلف أنواع الطرقات، سواء كانت داخل المدينة أو على التضاريس الوعرة.
التجهيزات الداخلية للسيارة تضيف لمسة عصرية، حيث تحتوي على شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وشاشة لمس كبيرة بحجم 14.6 بوصة، مما يضمن للسائق والركاب تجربة مريحة مليئة بالتكنولوجيا الحديثة.
وتوفر شركة“الكان أوتو” ضمانًا يصل إلى 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر لطرازات“بايك” في مصر، مما يعزز ثقة العملاء في هذا الطراز ويجعله خيارًا موثوقًا للمستهلك المصري الباحث عن سيارة SUV تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتطورة.
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