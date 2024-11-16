تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم السبت أن مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا فرض غرامة قدرها مليوني ليرة (58 ألف دولار) على منصة الألعاب تويتش التابعة لشركة أمازون دوت كوم بسبب اختراق للبيانات.
وبدأ مجلس حماية البيانات الشخصية تحقيقا بعد تسرب 125 جيجابايت من البيانات.
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وخلص إلى أن تويتش فشلت في وضع تدابير أمنية مناسبة بشكل استباقي، ولم تعالج المشكلة إلا بعد الاختراق.
وقال أيضا إن إجراءات تقييم المخاطر والتهديدات كانت غير كافية.
وطال الاختراق 35274 شخصا في تركيا، وفرض مجلس حماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 1.75 مليون ليرة بسبب عدم كفاية إجراءات الأمان و250 ألف ليرة لعدم تبليغ الشركة عن الاختراق.
ولم يتسن الحصول على تعليق من تويتش حتى الآن.
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