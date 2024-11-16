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تركيا تفرض غرامة مليوني ليرة على تويتش التابعة لأمازون بسبب اختراق للبيانات

11/16/2024 2:30:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم السبت أن مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا فرض غرامة قدرها مليوني ليرة (58 ألف دولار) على منصة الألعاب تويتش التابعة لشركة أمازون دوت كوم بسبب اختراق للبيانات.

وبدأ مجلس حماية البيانات الشخصية تحقيقا بعد تسرب 125 جيجابايت من البيانات.

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وخلص إلى أن تويتش فشلت في وضع تدابير أمنية مناسبة بشكل استباقي، ولم تعالج المشكلة إلا بعد الاختراق.

وقال أيضا إن إجراءات تقييم المخاطر والتهديدات كانت غير كافية.

وطال الاختراق 35274 شخصا في تركيا، وفرض مجلس حماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 1.75 مليون ليرة بسبب عدم كفاية إجراءات الأمان و250 ألف ليرة لعدم تبليغ الشركة عن الاختراق.

ولم يتسن الحصول على تعليق من تويتش حتى الآن.

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