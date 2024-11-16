إي فاينانس تطلق منطقة للحوسبة السحابية في الإسكندرية 2025

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة تشغيل المنشآت المالية“إي فاينانس” التابعة لمجموعة“إي فاينانس” للإستثمارات المالية والرقمية، الذراع الحكومي للمدفوعات الإلكترونية في مصر، عن توسعاتها الإستراتيجية الجديدة في قطاع خدمات الحوسبة السحابية بإطلاق مركز إقليمي جديد في مدينة الإسكندرية.

وذكرت“إي فاينانس”- في بيان اليوم – أنه من المتوقع إطلاق المنطقة السحابية الجديدة بالإسكندرية في الربع الثاني من عام 2025، مواصلة لإلتزام“إي فاينانس كلاود” بتقديم خدمات سحابية مبتكرة ومستدامة ترتقي بمستوى الدعم والتوافر للعملاء.

موضوعاتالاتصالات يشهد تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبراني لتدريب النشء “إكس إيه آي” التابعة لـ”ماسك” تجمع 6 مليارات دولار لشراء رقائق من“إنفيديا” “تي إس إم سي” تحصل على تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من الحكومة الأمريكية

وصرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التوسعات الجديدة لقطاع الحوسبة السحابية من“إي فاينانس” يهدف إلى مواصلة النمو والتكامل لتقديم كافة الخدمات والإمكانيات العالمية المتاحة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، لتصبح“إي فاينانس كلاود” أكبر مزود وطني حكومي معتمد لخدمات الحوسبة السحابية المتكاملة من داخل مصر.

وأضاف أن الشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة الحيوية المستهدفة بالخدمات السحابية من“إي فاينانس” تتطلب الوصول بمعايير هذه الخدمات إلى أعلى مستوى عالمي من الجودة والتأمين والتكامل والموثوقية والتطور، بما يفوق أو يعادل أفضل الخدمات السحابية المقدمة على مستوى العالم، وتتفوق على ذلك بكونها وطنية على أرض مصرية بما يتوافق مع اللوائح والقوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.

وأوضح البيان، أن المركز الجديد سيعمل بشكل مستقل عن المركز الإقليمي الحالي في القاهرة، مما يعزز القدرة على تقديم خدمات سحابية موثوقة وأكثر تنوعا للعملاء في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة العملاء الراغبين في استضافة خدماتهم في موقع إستراتيجي على ساحل البحر المتوسط.

وأشار إلى أن هذا المركز يعد إضافة إستراتيجية ضمن خطة لتوسيع نطاق خدماتها السحابية، حيث يمكن للمركز الجديد أيضا العمل كمركز احتياطي للمركز الإقليمي في القاهرة في حالة حدوث أي طارئ، مما يضمن استمرارية الأعمال وموثوقية الخدمات السحابية، كما يشمل حلولا متقدمة لاسترداد البيانات في حالة الكوارث، ومنها خدمات (DRaaS) والتي تقدم بمرونة في خيارات الإدارة، والتي تتراوح من الإدارة الكاملة إلى الإدارة الذاتية، بما يسمح للعملاء باختيار مستوى التحكم والدعم الأنسب لاحتياجاتهم التشغيلية والتقنية.

وأكدت أن هذا التوسع يؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات سحابية متكاملة وآمنة، مع توفير بنية تحتية مرنة تدعم احتياجات المؤسسات المختلفة من حيث الأداء العالي والتوافر المستمر.